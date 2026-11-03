Ηράκλειο: Ομόφωνα αθώος ο 41χρονος για τη δολοφονία του Κώστα Κουνάλη το 2007

Τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσαν ότι το γενετικό υλικό του 41χρονου δεν ταυτιζόταν με κανένα από τα βιολογικά δείγματα που είχαν εξεταστεί από τα νύχια του 59χρονου θύματος

Μίλτος Τσεκούρας

Ηράκλειο: Ομόφωνα αθώος ο 41χρονος για τη δολοφονία του Κώστα Κουνάλη το 2007

Φωτογραφία αρχείο 

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  • Ο 41χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα αθώος για τη δολοφονία του Κώστα Κουνάλη το 2007 από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου.
  • Η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη για 17 χρόνια και η ταυτοποίηση αποτυπώματος του κατηγορουμένου έγινε το 2024.
  • Το DNA που βρέθηκε στα νύχια του θύματος δεν ταυτίστηκε με τον κατηγορούμενο, γεγονός που συνέβαλε στην αθώωσή του.
  • Η οικογένεια του θύματος δεν υποστήριξε την κατηγορία και ζήτησε την αποκάλυψη της αλήθειας, εκφράζοντας αμφιβολίες για την ενοχή του 41χρονου.
  • Η δολοφονία παραμένει ανεξιχνίαστη ως προς την ταυτότητα των πραγματικών δραστών.
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Ομόφωνα αθώος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου ο 41χρονος που κατηγορούνταν για τη δολοφονία του 59χρονου Κώστα Κουνάλη, τον Νοέμβριο του 2007, σε αγροικία κοντά στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, στην ευρύτερη περιοχή της Μονής Αγκαράθου, όπως αναφέρει το cretalive.

Η υπόθεση παρέμενε ανεξιχνίαστη για 17 χρόνια, μέχρι τον Μάιο του 2024, όταν ένα αποτύπωμα του τότε 39χρονου υπόπτου ταυτοποιήθηκε με εύρημα που είχε εντοπιστεί στην πόρτα της αγροικίας. Ο κατηγορούμενος ήταν μόλις 22 ετών την περίοδο της δολοφονίας.

Το αποτύπωμα, από το αριστερό μεσαίο δάχτυλό του, βρέθηκε στην εσωτερική κάθετη κάσα της πόρτας, κοντά στη χειρολαβή. Σύμφωνα με την έκθεση του ερευνητή, η φορά του ήταν από έξω προς τα μέσα, ενώ εκτιμήθηκε ότι επρόκειτο για σχετικά πρόσφατο ίχνος, λόγω των συνθηκών υγρασίας που επικρατούσαν στον χώρο.

Ο 41χρονος υποστήριξε ότι η παρουσία του αποτυπώματος συνδεόταν με εργασίες που είχε αναλάβει πριν από το έγκλημα. Όπως ανέφερε, ο πατέρας του, επαγγελματίας αλουμινοκατασκευαστής, είχε συναλλαγές με την οικογένεια του θύματος και ο ίδιος τον βοηθούσε στη δουλειά, έχοντας κατασκευάσει μία πόρτα για την αγροικία. Την τοποθέτησή της, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, είχε αναλάβει ο πατέρας του.

Το DNA που δεν ταυτοποιήθηκε

Στο πλαίσιο της έρευνας ελήφθη δείγμα DNA από τον κατηγορούμενο, καθώς στα νύχια του Κώστα Κουνάλη είχε εντοπιστεί γενετικό υλικό άγνωστου ατόμου. Το θύμα φέρεται να είχε προσπαθήσει να αντισταθεί στους δράστες.

Ωστόσο, τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσαν ότι το γενετικό υλικό του 41χρονου δεν ταυτιζόταν με κανένα από τα βιολογικά δείγματα που είχαν εξεταστεί από τα νύχια του 59χρονου. Είχε προηγηθεί η προσωρινή κράτησή του, ενώ τον Ιούλιο του 2024 αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με διάταξη της ανακρίτριας.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, ο εισαγγελέας πρότεινε την παραπομπή του σε δίκη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου υιοθέτησε την πρόταση κατά πλειοψηφία. Στο βούλευμα αποδιδόταν στον κατηγορούμενο ότι χτύπησε τον Κουνάλη με θλαστικό όργανο στο πρόσωπο και στο κεφάλι, προκαλώντας τα τραύματα που οδήγησαν στον θάνατό του.

Η πρόεδρος που μειοψήφησε είχε εκτιμήσει ότι ο 41χρονος έπρεπε να δικαστεί ως συναυτουργός με άγνωστο μέχρι τότε πρόσωπο, του οποίου το γενετικό υλικό είχε βρεθεί στα νύχια του θύματος.

Η στάση της οικογένειας και η απόφαση του δικαστηρίου

Κατά την έναρξη της δίκης, η οικογένεια του Κώστα Κουνάλη δήλωσε ότι δεν θα παρασταθεί προς υποστήριξη της κατηγορίας. Εξέφρασε, ωστόσο, την επιθυμία να αποκαλυφθεί η αλήθεια, εκτιμώντας ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε σχέση με τη δολοφονία.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την αθώωσή του λόγω αμφιβολιών, πρόταση που έγινε δεκτή από το δικαστήριο.

Μετά την ανακοίνωση της ομόφωνης αθωωτικής απόφασης, ο 41χρονος έπεσε στην αγκαλιά της συντρόφου και των συγγενών του, οι οποίοι βρίσκονταν στο πλευρό του. Ο συνήγορός του ανέφερε, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της προσωρινής κράτησής του είχε υποστεί κλοπές και ληστείες από συγκρατούμενούς του.

Το άγριο έγκλημα του 2007

Ο Κώστας Κουνάλης περιγραφόταν ως ήσυχος και αγαπητός άνθρωπος στην τοπική κοινωνία. Ζούσε στην αγροικία όπου διατηρούσε η οικογένειά του τα ζώα και βοηθούσε στις κτηνοτροφικές εργασίες. Οι μετακινήσεις του περιορίζονταν κυρίως στα καφενεία των γειτονικών χωριών, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, συνήθιζε να επισκέπτεται και καταστήματα τυχερών παιχνιδιών στο Ηράκλειο.

Τη νύχτα της δολοφονίας είχε επιστρέψει από καφενείο και παρακολουθούσε τηλεόραση καθισμένος στο κρεβάτι του. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, κάποιος έκλεισε τον διακόπτη ηλεκτροδότησης, ο οποίος βρισκόταν έξω από την αγροικία.

Οι δράστες φέρονται να του επιτέθηκαν με ιδιαίτερη βιαιότητα. Τον άρπαξαν από τα μαλλιά, αποσπώντας μία τούφα, και στη συνέχεια χτύπησαν επανειλημμένα το πρόσωπό του στο πάτωμα. Ακολούθησαν αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι με ένα δρύινο καρεκλοπόδαρο, το οποίο έσπασε από τη σφοδρότητα της επίθεσης. Ο δράστης πήρε μαζί του το μεγαλύτερο κομμάτι, ενώ ένα μικρότερο παρέμεινε στον χώρο, καλυμμένο από το σώμα του θύματος.

Δεκαεπτά χρόνια μετά το έγκλημα, η δικαστική διαδικασία για τον 41χρονο κατέληξε στην ομόφωνη απαλλαγή του. Η δολοφονία του Κώστα Κουνάλη, ωστόσο, παραμένει ανεξιχνίαστη ως προς την ταυτότητα των δραστών.

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