Λάρισα: Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Λάρισα με σύγκρουση ΙΧ αυτοκινήτου και αστικού λεωφορείου.
- Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για παροχή πρώτων βοηθειών.
- Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Λάρισα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο.
Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, το περιστατικό καταγράφηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα, στην οδό Ιωαννίνων.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έπειτα από σχετική ειδοποίηση του οδηγού του λεωφορείου. Ο ίδιος μεταφέρθηκε προληπτικά στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα και τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Λάρισας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στο Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε από ταράτσα
23:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα: Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ
22:55 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΥ: 1.800 νεκροί από την επιδημία χολέρας στο Κονγκό
22:37 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Στη Μαδρίτη ο Ζελένσκι για να συναντήσει τον Πέδρο Σάντσεθ
18:23 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες 4 ημέρες
09:00 ∙ ΚΑΙΡΟΣ