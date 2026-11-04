Λάρισα: Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ

Snapshot Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Λάρισα με σύγκρουση ΙΧ αυτοκινήτου και αστικού λεωφορείου.

Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για παροχή πρώτων βοηθειών.

Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Λάρισα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, το περιστατικό καταγράφηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα, στην οδό Ιωαννίνων.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έπειτα από σχετική ειδοποίηση του οδηγού του λεωφορείου. Ο ίδιος μεταφέρθηκε προληπτικά στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα και τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Λάρισας.

Διαβάστε επίσης