Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκρή 68χρονη οδηγός δικύκλου μετά από σοβαρό τροχαίο με αγροτικό

Snapshot Μία 68χρονη γυναίκα οδηγός δικύκλου σκοτώθηκε μετά από σοβαρό τροχαίο στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το δίκυκλο που οδηγούσε η γυναίκα.

Η 68χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου όπου υπέκυψε στα τραύματά της παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Λεχαίου Κορινθίας, καθώς η 68χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε βαρύτατα άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, ένα αγροτικό Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε η 68χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, γιατροί και νοσηλευτές κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η 68χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

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