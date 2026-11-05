Συναγερμός για την εξαφάνιση του 13χρονου Σαΐφ Ελσαούντι από τα Πατήσια

Τα ίχνη του ανήλικου αγοριού αιγυπτιακής καταγωγής χάθηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, με το Χαμόγελο του Παιδιού να απευθύνει έκκληση για πληροφορίες

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Συναγερμός για την εξαφάνιση του 13χρονου Σαΐφ Ελσαούντι από τα Πατήσια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αγνοείται από τις 4 Νοεμβρίου ο 13χρονος Σαΐφ Ελσαούντι, που εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Πατήσια.
  • Το Χαμόγελο του Παιδιού δημοσιοποίησε τα στοιχεία του και εκφράζει ανησυχία για τη ζωή του παιδιού.
  • Ο Σαΐφ έχει ύψος 1,40 μέτρα, αδύνατη σωματική διάπλαση, μαύρα μαλλιά, καφέ μάτια και εμφανή ουλή στο χείλος.
  • Την ημέρα εξαφάνισης φορούσε μπεζ φούτερ, μπλε αθλητική φόρμα και κόκκινα αθλητικά παπούτσια.
  • Πολίτες καλούνται να ενημερώσουν το Χαμόγελο του Παιδιού ή την αστυνομία για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εξαφάνιση.
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Αγωνία επικρατεί για την τύχη του 13χρονου Σαΐφ Ελσαούντι, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου. Το ανήλικο αγόρι εθεάθη για τελευταία φορά στις 16:00 σε χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Πατησίων.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε επισήμως για το περιστατικό την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του. Σύμφωνα με τον οργανισμό, ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του παιδιού σε κίνδυνο. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση για τον εντοπισμό του, αναζητώντας τα ίχνη του στους δρόμους της Αθήνας.

Τα χαρακτηριστικά του 13χρονου

Όπως ανακοινώθηκε, ο ανήλικος αιγυπτιακής καταγωγής έχει ύψος 1,40 μέτρα, είναι αδύνατος, με μαύρα μαλλιά και καφέ μάτια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που μπορεί να βοηθήσει όσους τον δουν στον δρόμο είναι μια εμφανής ουλή στο χείλος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε από τη δομή των Πατησίων φορούσε ένα μπεζ φούτερ, μπλε αθλητική φόρμα και κόκκινα αθλητικά παπούτσια.

Έκκληση στους πολίτες για πληροφορίες

Όσοι διαθέτουν κάποια πληροφορία για τις κινήσεις του αγοριού καλούνται να συνδράμουν άμεσα τις έρευνες. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Χαμόγελο του Παιδιού όλο το 24ωρο. Ανοιχτή παραμένει η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, ενώ σχετική ενημέρωση δέχονται όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της επικράτειας. Συνδρομή στην αναζήτηση παρέχει και η ψηφιακή εφαρμογή Missing Alert, μέσω της οποίας υπάρχει ζωντανή ροή δεδομένων για την εξέλιξη της εξαφάνισης.

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