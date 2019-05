Πάνος Ζάρλας: Συγκλονίζει η Αθηνά του Power of Love. Έτσι σε αγκαλιάζω και σήμερα…» (vid)

View this post on Instagram

Πάνο...όπως τότε...θυμάσαι;;; Έτσι σε αγκαλιάζω και σήμερα.. σφιχτά, πραγματικά. Δεν θα σου πω «αντίο». Θα σου πω μόνο καλό παράδεισο ?? Και να θυμάσαι Πάνο...εμείς οι δύο κάποτε θα χορέψουμε ξανά ?❣️