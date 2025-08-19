Ανακαλύφθηκε η «πυξίδα» του ανθρώπινου εγκεφάλου: Πώς μας βοηθά στον προσανατολισμό

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος φαίνεται να διαθέτει μια εσωτερική «πυξίδα» που δείχνει πάντα προς τον βορρά. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JNeurosci, δύο συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου παρακολουθούν διαρκώς την κατεύθυνση της κίνησης προς τα εμπρός, βοηθώντας έτσι στον προσανατολισμό στο χώρο.

Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει νέες προοπτικές για την έγκαιρη διάγνωση και την παρακολούθηση νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τους Zhengang Lu και Russell Epstein, κατέγραψαν εγκεφαλικές εικόνες 15 συμμετεχόντων ενώ οδηγούσαν ταξί σε μια εικονική πόλη. Διαπίστωσαν ότι δύο περιοχές του εγκεφάλου παρακολουθούσαν σταθερά την κατεύθυνση της κίνησης σε σχέση με τον άξονα βορρά–νότου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το σήμα αυτό παρέμενε αμετάβλητο ανεξάρτητα από την εικονική πόλη ή τη φάση του πειράματος – είτε οι συμμετέχοντες παραλάμβαναν επιβάτες, είτε οδηγούσαν, είτε τους άφηναν στον προορισμό τους.

Τα λόγια του ερευνητή

«Η απώλεια της αίσθησης προσανατολισμού είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να εμφανιστεί σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες», σχολιάζει ο Epstein, « επομένως, η συνέχιση της διερεύνησης της λειτουργίας αυτών των δύο περιοχών του εγκεφάλου θα μπορούσε να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση αυτών των παθήσεων ή στην παρακολούθηση της εξέλιξής τους. Ενδιαφερόμαστε επίσης να κατανοήσουμε πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τόσο τα εξωτερικά ερεθίσματα, όπως αυτό που βλέπουν, όσο και τα εσωτερικά ερεθίσματα για να προσανατολιστούν. Αυτό», προσθέτει ο ερευνητής, « θα μπορούσε να ρίξει φως στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης».

