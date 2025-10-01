Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

Το γνωστό και ως «συρτάρι λαχανικών» του ψυγείου σας δεν είναι ακριβώς αυτό

Newsbomb

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά
Pexels
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα ψυγεία στο κάτω μέρος βρίσκεται ένα συρτάρι, κάποιο το ξέρουν ως «συρτάρι λαχανικών», αλλά δεν είναι.

Η πραγματική λειτουργία εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό, καθώς είναι ιδανικό μέρος για κρέας και ψάρι, όχι για μαρούλια και καρότα.

Ένα συρτάρι στο ψυγείο θεωρείται αυτόματα χώρος που προορίζεται για την αποθήκευση φρούτων και λαχανικών. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό συμβαίνει πράγματι. Αλλά δεν είναι όλα τα συρτάρια τα ίδια, ούτε έχουν τις ίδιες ιδιότητες.

Αν το χρησιμοποιήσετε σωστά τότε θα παρατείνετε τη διάρκεια των τροφίμων σας.

Όταν ένα συρτάρι δεν είναι απλώς ένα «συρτάρι λαχανικών»

Τα σύγχρονα ψυγεία έχουν συχνά δύο συρτάρια με διαφορετικά επίπεδα υγρασίας, το ένα με υψηλότερο και το άλλο με χαμηλότερο. Αυτό με υψηλότερη υγρασία είναι ιδανικό για χόρτα, βότανα και άλλα λαχανικά που μαραίνονται γρήγορα. Το κλειστό σύστημα διατηρεί την υγρασία στο εσωτερικό και αποτρέπει το στέγνωμα. Από την άλλη, ένα συρτάρι με χαμηλότερη υγρασία έχει αεραγωγό που επιτρέπει τη διαφυγή αιθυλενίου, που επιταχύνει την ωρίμανση. Είναι καλύτερο να αποθηκεύετε εκεί φρούτα όπως μήλα, ροδάκινα ή πεπόνια, τα οποία διαφορετικά θα υπερωρίμαζαν γρήγορα και θα χαλούσαν άλλα τρόφιμα.

Τι γίνεται όμως αν το ψυγείο σας δεν διαθέτει ρύθμιση υγρασίας; Τότε είναι συχνά το λεγόμενο συρτάρι γενικής χρήσης. Και εδώ είναι που έρχεται η έκπληξη. Αυτός ο χώρος μπορεί να είναι εξαιρετικός για την αποθήκευση κρέατος, ψαριών ή πουλερικών.

Βρίσκεται στο κάτω μέρος του ψυγείου, όπου η θερμοκρασία είναι συνήθως η χαμηλότερη, γεγονός που επιβραδύνει σημαντικά την ανάπτυξη βακτηρίων. Το κρέας παραμένει φρέσκο περισσότερο εδώ και δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης άλλων τροφίμων.

Επιπλέον, η υποδοχή είναι συνήθως κλειστή, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης οσμών. Έτσι, αν δεν χρησιμοποιείτε το συρτάρι λαχανικών στο έπακρο, μπορείτε να το μετατρέψετε σε ψυγείο για ωμά τρόφιμα. Απλώς προσέξτε να μην αποθηκεύετε ποτέ λαχανικά ή φρούτα σε αυτό ταυτόχρονα με κρέας.

Όταν δεν υπάρχει έλεγχος

Εάν το ψυγείο σας δεν επιτρέπει τον έλεγχο της υγρασίας και έχει μόνο ένα συρτάρι, καλό είναι να επιλέξετε τη χρήση του ανάλογα με το τι αποθηκεύετε πιο συχνά. Προσοχή όμως και στο τι βάζεις πού. Τα φρούτα που παράγουν αιθυλένιο μπορούν να αποικοδομήσουν τα ευαίσθητα λαχανικά πολύ γρήγορα. Σε αυτή την περίπτωση, είναι προτιμότερο να αφιερώσετε το συρτάρι σε ένα μόνο είδος φαγητού και να αποθηκεύσετε τα άλλα στο πάνω μέρος του ψυγείου, όπου υπάρχει μεγαλύτερη κυκλοφορία αέρα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα άδειο συρτάρι ως ασφαλές μέρος για τρόφιμα που χρειάζονται περισσότερη επίβλεψη υγιεινής, όπως ωμά ψάρια ή θαλασσινά. Αυτό ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επαφής με άλλες πρώτες ύλες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:55ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί «κυνηγοί» υποβρυχίων στα σύνορα της Ρωσίας

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 69 νεκροί από τα 6,9 ρίχτερ

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Στον «πάγο» οι ΗΠΑ: Ξεκίνησε στον Λευκό Οίκο το χρονόμετρο του shutdown

08:39WHAT THE FACT

Το κρυφό κουμπί που καθαρίζει άλατα από το πλυντήριό σας - Λίγοι το γνωρίζουν

08:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τι είναι το shutdown της κυβέρνησης και γιατί φέτος είναι πιο σοβαρό; Απειλεί με μαζικές απολύσεις ο Τραμπ

08:35LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μπικίνι στα 59 της και προκαλεί «σεισμό» στα social media

08:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορο-μπόνους για ηλεκτρονικές πληρωμές και το 2026 - Ποιες αποδείξεις μετράνε διπλά

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήταν μία φοβερή ζημιά» – Τι λέει θύμα του τροχαίου

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Αναδείχθηκε ο «πρωταθλητής» της Άγριας Φύσης: Ο «Chunk» κέρδισε τον τίτλο της πιο παχύσαρκης Αρκούδας

08:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό το πρωτότυπο Opel Grandland «μιλά» στους πεζούς με φώτα και σύμβολα

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Συγγρού και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:01WHAT THE FACT

Ο Ήλιος ξεφεύγει από τον έλεγχο — Και η NASA δεν ξέρει να εξηγήσει το γιατί

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική σύνδεση στις Άλπεις: Το πέρασμα Μπρένερ ενώνει την Αυστρία και την Ιταλία

07:42WHAT THE FACT

Πρώην τραπεζίτης αγοράζει ορυχείο λιγνίτη για 1,7 εκατ. ευρώ και βρίσκει εκεί «κρυμμένο» θησαυρό σχεδόν 20.000 φορές μεγαλύτερο

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη για ένα μήνα

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδική βία στο Περιστέρι: Επίθεση χούλιγκαν σε εκδρομείς της ΑΕΛ - Βίντεο ντοκουμέντο

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Δεκάδες νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ – Εκατοντάδες τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια - Tι σημαίνει το shutdown για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου

08:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τι είναι το shutdown της κυβέρνησης και γιατί φέτος είναι πιο σοβαρό; Απειλεί με μαζικές απολύσεις ο Τραμπ

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο σπήλαιο – Είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδική βία στο Περιστέρι: Επίθεση χούλιγκαν σε εκδρομείς της ΑΕΛ - Βίντεο ντοκουμέντο

06:20ΚΟΣΜΟΣ

«Άσε με να σε αγγίξω»: Γυναίκες από τη Γάζα καταγγέλλουν σεξουαλική βία και εκμετάλλευση ακόμη και από μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

08:39WHAT THE FACT

Το κρυφό κουμπί που καθαρίζει άλατα από το πλυντήριό σας - Λίγοι το γνωρίζουν

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Παραλύει» η χώρα λόγω της απεργίας: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και πλοία

06:42BOMBER

Έλεος κάπου με τον Μπισμπίκη

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήταν μία φοβερή ζημιά» – Τι λέει θύμα του τροχαίου

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη για ένα μήνα

08:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορο-μπόνους για ηλεκτρονικές πληρωμές και το 2026 - Ποιες αποδείξεις μετράνε διπλά

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

08:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έρχεται «λουκέτο» στην κυβέρνηση - «Δεν βάζεις όπλο στον κρόταφο του αμερικανικού λαού»

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ