Συναγερμός της NASA για γαλαξιακό επισκέπτη - O A11pl3Z εισέρχεται στο ηλιακό σύστημα 245.000 km/h

Ένα νέο μυστηριώδες αντικείμενο απασχολεί τους τελευταίους μήνες τους επιστήμονες της NASA, το βλέπουν να εισέρχεται στο ηλιακό μας σύστημα με ταχύτητα 245.000 χλμ/ώρα.

Ο A11pl3Z εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 25 Ιουνίου από το σύστημα έρευνας ATLAS της NASA και δεν συμπεριφέρεται σαν κανένα άλλο. Είναι μεγάλο, είναι γρήγορο και δεν υπακούει στους βαρυτικούς κανόνες. Κάποιες πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα μπορούσε να είναι ένα από τα μεγαλύτερα διαστρικά αντικείμενα που έχουν παρατηρηθεί ποτέ.

??EL ESPACIO - #ULTIMAHORA

?☄️ EL OBJETO A11pl3Z SE CONFIRMA QUE ES INTERESTELAR Y PASA A LLAMARSE OFICIALMENTE 3I/ATLAS...



Es real. Esta llegando. Y no, no es de aquí.



El objeto celeste que llamaban A11pl3Z, ahora ha sido designado oficialmente como 3I/ATLAS, lo que marca… pic.twitter.com/sGLCFe5ku6 — ??????? ????? ???? (@mysteryWN) July 6, 2025

Οι κομήτες και οι αστεροειδείς που είναι συνδεδεμένοι με τον Ήλιο, κάνουν κύκλο σε προβλέψιμες τροχιές, αλλά η τροχιά του A11pl3Z είναι υπερβολική - που σημαίνει ότι απλά περνάει από εδώ.

Συγκριτικά, ο διάσημος διαστρικός επισκέπτης ʻOumuamua το 2017 κινήθηκε με περίπου 138.000 km/h.

Ο A11pl3Z έχει σχεδόν διπλάσια ταχύτητα. Για να το θέσουμε σε προοπτική: με αυτόν τον ρυθμό, θα μπορούσε να ταξιδέψει από τη Γη στη Σελήνη σε λιγότερο από δύο ώρες.

Η τρέχουσα παρακολούθηση δείχνει ότι ο A11pl3Z θα περάσει από κοντά από τον Άρη τον Οκτώβριο του 2025 και στη συνέχεια θα πλησιάσει τη Γη τον Δεκέμβριο του 2025.

NASA και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) έχουν διαβεβαιώσει ότι ο κίνδυνος σύγκρουσης με τον πλανήτη μας είναι μηδενικός.



Τι είναι πραγματικά;

Το πλάτος του A11pl3Z εκτιμάται σε 10-20 χιλιόμετρα, γεγονός που το τοποθετεί στην κατηγορία των βαρέων βαρών των διαστημικών αντικειμένων. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από το ʻOumuamua και ακόμη μεγαλύτερο από πολλούς κομήτες που βλέπουμε τακτικά.

Αλλά το πιο παράξενο; Ούτε κώμα, ούτε ουρά. Οι περισσότεροι κομήτες θερμαίνονται κοντά στον Ήλιο, απελευθερώνοντας αέρια και σκόνη. Ο A11pl3Z, μέχρι στιγμής, μοιάζει αδρανής - περισσότερο με βραχώδη αστεροειδή. Ωστόσο, η τροχιά και η ταχύτητά του φωνάζουν "διαστρικός επισκέπτης".

Οι επιστήμονες εξετάζουν μερικές θεωρίες:

- Ένας διαστρικός κομήτης με ελάχιστο πτητικό υλικό για να απελευθερωθεί.

- Ένα βραχώδες θραύσμα από ένα άλλο αστρικό σύστημα, που εκτοξεύτηκε στο διάστημα πριν από πολύ καιρό.

- Κάτι εντελώς νέο, σε αντίθεση με τους αστεροειδείς ή τους κομήτες που έχουμε ταξινομήσει στο παρελθόν.

Οι αστρονόμοι στρέφουν τώρα βαριά ονόματα όπως το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb και το επερχόμενο παρατηρητήριο Vera C. Rubin στο αντικείμενο, ελπίζοντας να αποκωδικοποιήσουν τη σύνθεση και την ακριβή προέλευσή του.