Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

Μια απλή αλλά αποτελεσματική μέθοδος χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας και, σύμφωνα με τις αρχές, θα μπορούσε εύκολα να εμφανιστεί και σε άλλες χώρες.

Πρόκειται για το λεγόμενο «κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι», μια παγίδα που εκμεταλλεύεται την απροσεξία του οδηγού και έχει σημάνει συναγερμό στις αστυνομικές αρχές.

Πώς λειτουργεί η παγίδα

Η μέθοδος είναι εξαιρετικά απλή. Ο δράστης τοποθετεί ένα πλαστικό μπουκάλι ανάμεσα στο ελαστικό και το φτερό του αυτοκινήτου, συνήθως στη δεξιά πίσω πλευρά, που είναι και η πιο μακριά από τον οδηγό. Μόλις το αυτοκίνητο ξεκινήσει, το αντικείμενο αρχίζει να κάνει έναν ασυνήθιστο θόρυβο.

Οι περισσότεροι οδηγοί σταματούν ενστικτωδώς για να δουν τι συμβαίνει. Τη στιγμή που βγαίνουν από το όχημα, αφήνοντάς το συχνά με τη μηχανή αναμμένη και ξεκλείδωτο, ο κλέφτης βρίσκει την ευκαιρία να μπει μέσα και να φύγει με το αυτοκίνητο.

Οι παραλλαγές του κόλπου

Δεν χρησιμοποιούνται πάντα μπουκάλια. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι δράστες δένουν κουτάκια αναψυκτικών ή άλλα αντικείμενα στον προφυλακτήρα, προκαλώντας παρόμοιο θόρυβο που αναγκάζει τον οδηγό να σταματήσει και να ελέγξει.

Παρά την απλότητά του, το κόλπο παραμένει αποτελεσματικό καθώς βασίζεται στο φυσικό αντανακλαστικό κάθε οδηγού να αντιδρά σε έναν περίεργο θόρυβο στο αυτοκίνητό του.

Τι προτείνουν οι αρχές

Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία και προσοχή. Αν ακούσετε περίεργο θόρυβο όταν βάλετε μπροστά τον κινητήρα, φροντίστε πρώτα να σβήσετε τη μηχανή και να κλειδώσετε το αυτοκίνητο πριν βγείτε να ελέγξετε.

Αν εντοπίσετε μπουκάλι ή άλλο αντικείμενο κοντά σε κάποιο τροχό, ρίξτε πρώτα μια ματιά γύρω σας για ύποπτες κινήσεις, ειδικά σε αραιοκατοικημένες περιοχές ή νυχτερινές ώρες.

Ένα κόλπο χωρίς σύνορα

Η τεχνική αυτή εμφανίστηκε αρχικά στην Ισπανία, όμως η απλότητα και η αποτελεσματικότητά της σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε πόλη. Οι αστυνομικές αρχές σε πολλές χώρες υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη και η εγρήγορση είναι τα ισχυρότερα «όπλα» απέναντι σε τέτοιες παγίδες.