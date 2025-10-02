Ποτέ μην κάνετε ανάληψη αν παρατηρήσετε αυτή τη λεπτομέρεια σε ένα ΑΤΜ

Μια σχεδόν αόρατη λεπτομέρεια σε ένα ΑΤΜ μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια ασφαλή ανάληψη και την απώλεια ολόκληρων αποταμιεύσεων.

Οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές, που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες πολίτες, έχουν μετατραπεί σε στόχο για οργανωμένα κυκλώματα που αναπτύσσουν ολοένα και πιο εξελιγμένες μεθόδους οικονομικής απάτης.

Μία από τις πιο συνηθισμένες πρακτικές είναι η τοποθέτηση μικροσκοπικών κρυφών καμερών, συχνά καμουφλαρισμένων σε βίδες, με σκοπό την καταγραφή του προσωπικού κωδικού (PIN) των πελατών. Το φαινόμενο εμφανίζεται συχνότερα σε περιόδους αυξημένων αναλήψεων, όπως η καταβολή επιδομάτων ή μισθών, καθώς και σε ΑΤΜ απομονωμένων ή μη επιτηρούμενων σημείων.

Πώς λειτουργεί η απάτη

Οι δράστες αξιοποιούν μικροκάμερες που πωλούνται εδώ και χρόνια ελεύθερα στην αγορά. Ήδη από το 2006, τεχνολογικά sites παρουσίαζαν «κάμερες-βίδες» με τιμές από 100 έως 300 δολάρια. Οι συσκευές αυτές είναι τόσο μικρές που περνούν απαρατήρητες ακόμη και από τους πιο προσεκτικούς χρήστες.

Μόλις η κάμερα καταγράψει τον κωδικό PIN, οι απατεώνες χρειάζονται ελάχιστο χρόνο για να κλωνοποιήσουν την κάρτα ή να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό. Οι τράπεζες αναφέρουν ότι τα περισσότερα περιστατικά σημειώνονται σε μηχανήματα που βρίσκονται σε απομονωμένα ή χαμηλού φωτισμού σημεία, καθώς και σε Σαββατοκύριακα ή αργίες, όταν η επιτήρηση είναι μειωμένη.

Οδηγίες προστασίας για τους πολίτες

Οι ειδικοί προτείνουν βασικά μέτρα που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο απάτης:

Επιθεωρήστε το ΑΤΜ πριν το χρησιμοποιήσετε: Αν παρατηρήσετε χαλαρά εξαρτήματα, ρωγμές ή ασυνήθιστες βίδες στην επάνω πλευρά, αποφύγετε τη συναλλαγή και ειδοποιήστε άμεσα την τράπεζα.

Καλύψτε το πληκτρολόγιο με το χέρι σας: Ακόμη κι αν υπάρχει κάμερα, η κίνηση αυτή εμποδίζει την καταγραφή του PIN.

Αποφύγετε απομονωμένα ή σκοτεινά σημεία: Προτιμήστε ΑΤΜ σε εσωτερικούς χώρους τραπεζών ή εμπορικών κέντρων με συνεχή κίνηση και επιτήρηση.

Ελέγχετε τακτικά τις κινήσεις του λογαριασμού σας: Ο έγκαιρος εντοπισμός ύποπτων συναλλαγών μπορεί να περιορίσει τη ζημιά και να επιταχύνει την ανάκτηση των χρημάτων.

Αναφέρετε οποιαδήποτε ανωμαλία: Κάθε τεχνική ή οπτική ασυμφωνία στο μηχάνημα πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στην τράπεζα.

Η νέα αυτή μέθοδος ηλεκτρονικής απάτης υπενθυμίζει ότι η προσοχή στη λεπτομέρεια μπορεί να αποτρέψει σημαντικές οικονομικές απώλειες.