Ανακάλυψη σε βάθος 470 χλμ - Ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για ένα από τα πιο σκληρά υλικά στον κόσμο

Η ανακάλυψη παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χημεία του μανδύα της Γης

Ανακάλυψη σε βάθος 470 χλμ - Ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για ένα από τα πιο σκληρά υλικά στον κόσμο

Eγκαταστάσεις ορυχείου διαμαντιών στην πόλη Oranjemund της Ναμίμπια - (2017)

AP/Chris Torchia
Δύο διαμάντια της Νότιας Αφρικής βρέθηκαν να περιέχουν εγκλείσματα υλικού που προηγουμένως θεωρούνταν αδύνατο να συνυπάρξουν μαζί, παρέχοντας νέες γνώσεις για τις χημικές διεργασίες στον μανδύα της Γης, ανέφερε το Live Science.

Οι ερευνητές βρήκαν τόσο ανθρακικά ορυκτά πλούσια σε οξυγόνο (οξειδωμένη κατάσταση) όσο και κράματα νικελίου φτωχά σε οξυγόνο (μειωμένη κατάσταση), κάτι που είναι ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο φαινόμενο, σύμφωνα με τον Yaakov Weiss, Ανώτερο Ερευνητή στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, επικεφαλής της έρευνας.

Ανακάλυψαν ότι τα εγκλείσματα καταγράφουν τη στιγμή του σχηματισμού των διαμαντιών και αποδεικνύουν για πρώτη φορά ότι τα διαμάντια μπορούν να σχηματιστούν όταν ανθρακικά ορυκτά και ανηγμένα μέταλλα αντιδρούν μεταξύ τους στον μανδύα της γης.

Η ανακάλυψη παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χημεία του μανδύα της Γης.

Τα δύο διαμάντια προέρχονται από βάθος 280 έως 470 χιλιομέτρων και παρέχουν την πρώτη απτή απόδειξη χημικών διεργασιών βάθους που προηγουμένως υπήρχαν μόνο σε θεωρητικά μοντέλα.

Ένα από τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι το οξειδωμένο λιωμένο υλικό εμφανίζεται βαθύτερα από ό,τι είχε υποτεθεί προηγουμένως. Αυτό υποδηλώνει ότι τα πετρώματα κιμπερλίτη που φέρνουν διαμάντια στην επιφάνεια μπορεί επίσης να προέρχονται από βάθος άνω των 300 χιλιομέτρων.

Οι αντιδράσεις σχηματισμού διαμαντιών είναι πιθανό να συμβούν όταν ανθρακικά ρευστά εισέρχονται στα βάθη με τις υποβυθιζόμενες τεκτονικές πλάκες και συναντούν κράματα μετάλλων στον μανδύα. Εγκλείσματα πλούσια σε νικέλιο.

Μπορούν επίσης να εξηγήσουν γιατί το νικέλιο μερικές φορές αντικαθιστά τα άτομα άνθρακα στο κρυσταλλικό πλέγμα ορισμένων διαμαντιών.

