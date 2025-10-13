Οπτική επιβεβαίωση: Δύο μαύρες τρύπες «χορεύουν» η μία γύρω από την άλλη

Σε αυτή την απεικόνιση που δημοσίευσε η NASA, δίσκος καυτού αερίου περιστρέφεται γύρω από μια μαύρη τρύπα.

Οι αστρονόμοι για πρώτη φορά κατέγραψαν δύο μαύρες τρύπες σε τροχιά η μία γύρω από την άλλη, προσφέροντας τελικά οπτική απόδειξη για την ύπαρξη ζευγών μαύρων τρυπών.

Εντοπίστηκαν μέσα από τις αμυδρές διακυμάνσεις του ραδιοφωτός που συλλαμβάνονται από τηλεσκόπια τόσο στο έδαφος, όσο και στο διάστημα, οι δύο μαύρες τρύπες είναι κλειδωμένες σε μια τροχιά 12 ετών περίπου 5 δισεκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη.

Η μικρότερη μαύρη τρύπα καταγράφηκε με έναν πίδακα σωματιδίων ταχύτητας σχεδόν φωτός που γύριζε σαν περιστρεφόμενος σωλήνας. Η μεγαλύτερη μαύρη τρύπα, που παράγει ένα μεγαλύτερο κοσμικό σιντριβάνι γνωστό ως blazar OJ287, είναι ένα «τέρας» με μάζα περίπου 18 δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον ήλιο μας.

«Για πρώτη φορά, καταφέραμε να πάρουμε μια εικόνα δύο μαύρων τρυπών που περιστρέφονται η μία γύρω από την άλλη», δήλωσε ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης Mauri Valtonen, αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο του Turku στη Φινλανδία.

«Στην εικόνα, οι μαύρες τρύπες αναγνωρίζονται από τους έντονους πίδακες σωματιδίων που εκπέμπουν. Οι ίδιες οι μαύρες τρύπες είναι απόλυτα μαύρες, αλλά μπορούν να ανιχνευθούν από αυτούς τους πίδακες σωματιδίων ή από το λαμπερό αέριο που περιβάλλει την τρύπα».

Οι μαύρες τρύπες γεννιούνται από την κατάρρευση γιγάντιων άστρων και αναπτύσσονται καταβροχθίζοντας αέριο, σκόνη, αστέρια και άλλες μαύρες τρύπες.

Οι αστρονόμοι έχουν απεικονίσει στο παρελθόν τους υπερμεγέθεις γίγαντες στο κέντρο του Γαλαξία μας και στον κοντινό γαλαξία Messier 87, και άφθονα στοιχεία για τα δυαδικά συστήματα μαύρων τρυπών και τις συγχωνεύσεις τους εμφανίζονται σε ανιχνεύσεις βαρυτικών κυμάτων. Ωστόσο, παρά τις μακροχρόνιες υποψίες ότι το OJ287 περιείχε ένα ζεύγος σε τροχιά, τα τηλεσκόπια δεν είχαν την ανάλυση για να τα διαχωρίσουν από μια μόνο κουκκίδα.

Οι ερευνητές δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στις 9 Οκτωβρίου στο The Astrophysical Journal.