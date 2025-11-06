Γαμπρός κάλυψε τα έξοδα του γάμου τοποθετώντας διαφημίσεις πάνω στο σακάκι του

Ένας φτωχός Γάλλος κατάφερε να καλύψει τα έξοδα του γάμου του, μετατρέποντας το σακάκι του σε ζωντανή διαφημιστική «πινακίδα».

Ο Δαγομπέρ Ρενούφ, έμπορος από τη Γαλλία, ονειρευόταν εδώ και καιρό να παντρευτεί τη σύντροφό του Άννα Πλυνίνα, αλλά ήταν τόσο φτωχός που δεν μπορούσε να στηρίξει οικονομικά μια αξιοπρεπή γαμήλια τελετή. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε να χαρίσει στη σύντροφό του τον γάμο που ονειρευόταν.

Il finance son mariage… en vendant de la pub sur son costume ?



L’entrepreneur Dagobert Renouf a eu une idée aussi absurde que brillante : transformer son smoking en panneau publicitaire. Résultat : 26 logos de startups cousus à la main, un mariage “corporate” devenu viral,… pic.twitter.com/OoOprKs22T — Tresor Major Luvale (@majorluvale) October 29, 2025

Τον Ιούλιο, ο Ρενούφ δημοσίευσε ένα μήνυμα στην πλατφόρμα X, ανακοινώνοντας ότι αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τον γάμο του ως… ζωντανός διαφημιστικός φορέας.

Κάθε εταιρεία που ήθελε να προωθήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της μπορούσε να αγοράσει χώρο στο σακάκι του. Η ανάρτηση έγινε viral, και τελικά πάνω στο σακάκί του εμφανίστηκαν 26 ονόματα brands, με τα συνολικά έσοδα από διαφημίσεις να φτάνουν τα 10.000 δολάρια.

Dagobert Renouf, un commercial français de 29 ans en grande difficulté financière, a trouvé une idée originale pour payer son mariage en transformant sa veste de costume en panneau publicitaire. En publiant sur X une offre d’espaces publicitaires sur son costume de marié, il a… pic.twitter.com/XK6QgZ6ab2 — Hespress Français (@HespressFr) November 6, 2025

«Αυτό το καλοκαίρι ήμουν τελείως άφραγκος, σχεδόν άστεγος, αλλά ακόμα ήθελα να παντρευτώ τη γυναίκα μου», είπε ο Ρενούφ στο περιοδικό «People». «Έκανα έκκληση σε κοινότητα επιχειρηματιών στα social media και κάποιος αστειεύτηκε ότι θα μου δώσει 500 ευρώ αν βάλει το λογότυπό του στο σακάκι μου. Στη συνέχεια η ιδέα υιοθετήθηκε και άλλοι είπαν ότι θα κάνουν το ίδιο».

«Στην αρχή η γυναίκα μου δεν ενθουσιάστηκε με την ιδέα, αλλά μετά αποφασίσαμε να εκμεταλλευτούμε πραγματικά αυτήν την ευκαιρία για την πιο σημαντική ημέρα της ζωής μας», πρόσθεσε ο Δαγομπέρ. «Τότε πήραμε το πράγμα στα σοβαρά».

