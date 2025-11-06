Γαμπρός κάλυψε τα έξοδα του γάμου τοποθετώντας διαφημίσεις πάνω στο σακάκι του
Μπορεί να του έλειπαν τα χρήματα, είχε όμως την πιο έξυπνη επιχειρηματική ιδέα για να προσφέρει στη σύντροφό του τον γάμο των ονείρων της
Ένας φτωχός Γάλλος κατάφερε να καλύψει τα έξοδα του γάμου του, μετατρέποντας το σακάκι του σε ζωντανή διαφημιστική «πινακίδα».
Ο Δαγομπέρ Ρενούφ, έμπορος από τη Γαλλία, ονειρευόταν εδώ και καιρό να παντρευτεί τη σύντροφό του Άννα Πλυνίνα, αλλά ήταν τόσο φτωχός που δεν μπορούσε να στηρίξει οικονομικά μια αξιοπρεπή γαμήλια τελετή. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε να χαρίσει στη σύντροφό του τον γάμο που ονειρευόταν.
Τον Ιούλιο, ο Ρενούφ δημοσίευσε ένα μήνυμα στην πλατφόρμα X, ανακοινώνοντας ότι αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τον γάμο του ως… ζωντανός διαφημιστικός φορέας.
Κάθε εταιρεία που ήθελε να προωθήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της μπορούσε να αγοράσει χώρο στο σακάκι του. Η ανάρτηση έγινε viral, και τελικά πάνω στο σακάκί του εμφανίστηκαν 26 ονόματα brands, με τα συνολικά έσοδα από διαφημίσεις να φτάνουν τα 10.000 δολάρια.
«Αυτό το καλοκαίρι ήμουν τελείως άφραγκος, σχεδόν άστεγος, αλλά ακόμα ήθελα να παντρευτώ τη γυναίκα μου», είπε ο Ρενούφ στο περιοδικό «People». «Έκανα έκκληση σε κοινότητα επιχειρηματιών στα social media και κάποιος αστειεύτηκε ότι θα μου δώσει 500 ευρώ αν βάλει το λογότυπό του στο σακάκι μου. Στη συνέχεια η ιδέα υιοθετήθηκε και άλλοι είπαν ότι θα κάνουν το ίδιο».
«Στην αρχή η γυναίκα μου δεν ενθουσιάστηκε με την ιδέα, αλλά μετά αποφασίσαμε να εκμεταλλευτούμε πραγματικά αυτήν την ευκαιρία για την πιο σημαντική ημέρα της ζωής μας», πρόσθεσε ο Δαγομπέρ. «Τότε πήραμε το πράγμα στα σοβαρά».