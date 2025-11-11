Πρωτοφανής ραδιοφωτογραφία του Γαλαξία μας - Χρειάστηκαν 40.000 ώρες επεξεργασίας 

Η ραδιοφωτογραφία του Γαλαξία - Τα «ετοιμοθάνατα» αστέρια με κόκκινο χρώμα και τα «νεογέννητα» με μπλε.

Μια νέα, εντυπωσιακή ραδιοφωτογραφία του Γαλαξία μας, του Milky Way, για τη δημιουργία της οποίας απαιτήθηκαν πάνω από 40.000 ώρες εργασίας, παρέχει ανεκτίμητα στοιχεία για τον κύκλο ζωής των άστρων, από τη γέννησή τους έως τον βίαιο θάνατό τους.

Η θεαματική αυτή ραδιοεικόνα του γαλαξιακού επιπέδου (galactic plane) δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας δεδομένα από δύο εκτεταμένες έρευνες. Χάρη στα ραδιοκύματα, οι επιστήμονες είναι σε θέση να διεισδύσουν στα πυκνά νέφη σκόνης και αερίων που αποκλείουν το ορατό φως, προσφέροντας μια πρωτοφανή θέαση.

Η μεγαλύτερη έγχρωμη ραδιοφωτογραφία

Την επιμέλεια της εικόνας ανέλαβε η Silvia Mantovanini, υποψήφια διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Curtin της Αυστραλίας, η οποία αφιέρωσε σχεδόν 40.000 ώρες στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Τα στοιχεία προέκυψαν από τις έρευνες GaLactic and Extragalactic All-sky MWA (GLEAM) και GLEAM eXtended (GLEAM-X), οι οποίες διεξήχθησαν με το ραδιοτηλεσκόπιο Murchison Widefield Array (MWA).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας Ραδιοαστρονομίας (ICRAR), η νέα εικόνα:

Παρέχει διπλάσια ανάλυση.

Έχει δεκαπλάσια ευαισθησία.

Καλύπτει διπλάσια έκταση από την προηγούμενη εικόνα GLEAM του 2019.

Η εικόνα αποτελεί τη μεγαλύτερη έγχρωμη ραδιοφωτογραφία χαμηλής συχνότητας του Milky Way που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μόνο το τηλεσκόπιο SKA-Low, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη δεκαετία, μπορεί να ξεπεράσει αυτό το επίπεδο ευαισθησίας.

Τα χρώματα της «Γέννησης» και του «Θανάτου»

Τα ραδιοκύματα χαμηλής συχνότητας αποκάλυψαν κατάλοιπα από εκραγέντες αστέρες και περιοχές ιονισμένου αερίου όπου σχηματίζονται νέα άστρα. Τα «χρώματα» της ραδιο-απεικόνισης βοηθούν τους αστρονόμους να διακρίνουν μεταξύ των διαφορετικών αντικειμένων:

Οι μεγάλες κόκκινες φυσαλίδες αποκαλύπτουν νεκρούς αστέρες και τα επεκτεινόμενα κελύφη τους (carnage of dying stars).

Οι συμπαγείς μπλε περιοχές σηματοδοτούν σημεία όπου γεννιούνται νέα άστρα (energy of newborn stars).

Η εκτεταμένη έρευνα κατέγραψε περισσότερες από 98.000 ραδιοπηγές – συμπεριλαμβανομένων πάλσαρ, πλανητικών νεφελωμάτων και περιοχών σχηματισμού άστρων – μέσα στο γαλαξιακό επίπεδο, όπως φαίνεται από το Νότιο Ημισφαίριο. Η νέα εικόνα αποτυπώνει ουσιαστικά τον πλήρη κύκλο ζωής των άστρων, από τη γέννηση μέχρι τον θάνατό τους.

*Με πληροφορίες από livescience

Διαβάστε επίσης