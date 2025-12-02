Ισχυρίζεται ότι κατέγραψε φάντασμα στο διάσημο Stanley Hotel - «Η φωτογραφία δεν είναι ΑΙ»

Ένας άνδρας από το Τέξας που διέμενε σε ένα από τα πιο γνωστά «στοιχειωμένα» ξενοδοχεία των ΗΠΑ επέστρεψε στο σπίτι με ένα ασυνήθιστο σουβενίρ: μια φωτογραφία που, όπως λέει, απεικονίζει ένα φάντασμα.

Ο Χένρι Γιαού, διευθυντής δημοσίων σχέσεων του Παιδικού Μουσείου του Χιούστον, είχε ταξιδέψει με τη σύζυγό του στο ιστορικό Stanley Hotel στο Έστες Παρκ του Κολοράντο για ένα σαββατοκύριακο χαλάρωσης. Το ξενοδοχείο που ενέπνευσε τον Στίβεν Κινγκ για το «The Shining» είναι εδώ και δεκαετίες συνδεδεμένο με ιστορίες παραφυσικής δραστηριότητας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Γιαού φωτογράφισε διάφορα σημεία του ξενοδοχείου, χωρίς να φαντάζεται ότι θα συναντούσε κάτι παράξενο. Μιλώντας στο FoxNews.com, ανέφερε ότι χρησιμοποίησε την πανοραμική λειτουργία του κινητού του για να απαθανατίσει τη μεγάλη σκάλα του λόμπι, περιμένοντας πρώτα να φύγουν όλοι ώστε να μην υπάρχουν άνθρωποι στο κάδρο.

https://www.instagram.com/p/BEGowDDzCdI/

Το ίδιο βράδυ αισθάνθηκε «περίεργα άρρωστος» και κοιμήθηκε ελάχιστα. Το επόμενο πρωί, καθώς κοιτούσε τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει, παρατήρησε μια φιγούρα στην κορυφή της σκάλας. Ανέβασε τη φωτογραφία στο Facebook, κυκλώνοντας το αινιγματικό σχήμα και γράφοντας: «Νομίζω πως μόλις κατέγραψα ένα φάντασμα στο Stanley Hotel».

Ο ίδιος λέει πως δεν έχει καμία εξήγηση για το ποιος θα μπορούσε να είναι. «Στην ξενάγηση μάς είπαν ότι όλα τα φαντάσματα εδώ είναι χαρούμενα. Οπότε ελπίζω αυτό να ήταν ένα από αυτά», σχολίασε.

Χτισμένο το 1909, το ξενοδοχείο έχει αποκτήσει φήμη ως ένα από τα πιο «ενεργά» σημεία για κυνηγούς φαντασμάτων, με ειδικούς να το χαρακτηρίζουν επί δεκαετίες κορυφαίο προορισμό παραφυσικών εμπειριών.

Μετά το συμβάν, ο Γιαού δηλώνει πλέον βέβαιος: «Το Stanley Hotel είναι αληθινό hotspot για όποιον ενδιαφέρεται για φαντάσματα. Κάτι υπάρχει εκεί και πλέον είμαι πραγματικός πιστός».