Ο πληθυσμός της Γης έχει ξεπεράσει τη χωρητικότητα του πλανήτη, υποδεικνύει μελέτη

Δέσποινα Σοφιανίδου

Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στην παραλία Juhu, στις ακτές της Αραβικής Θάλασσας στη Βομβάη της Ινδίας

AP/Rafiq Maqbool
Ο ανθρώπινος πληθυσμός έχει ήδη αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό και έχει τόσο υψηλές απαιτήσεις, ώστε η Γη δεν μπορεί να τον συντηρήσει με βιώσιμο τρόπο στα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης, προειδοποιεί μια νέα μελέτη.

Με βάση δεδομένα πληθυσμού που καλύπτουν διάστημα άνω των δύο αιώνων, μια ομάδα με επικεφαλής τον Κόρεϊ Μπράντσοου από το Πανεπιστήμιο Flinders της Αυστραλίας διαπίστωσε ότι η ανθρωπότητα ζει πολύ πέρα από τα όρια αυτού που μπορεί να υποστηρίξει ο πλανήτης μας μακροπρόθεσμα.

Οι οικολόγοι περιγράφουν την ικανότητα ενός περιβάλλοντος να συντηρεί τον πληθυσμό ενός είδους ως τη «φέρουσα ικανότητά» του. Πρόκειται για μια εκτίμηση του αριθμού των ατόμων ενός συγκεκριμένου είδους που μπορούν να επιβιώσουν μακροπρόθεσμα, με βάση τους διαθέσιμους πόρους και τον ρυθμό αναγέννησης αυτών των πόρων.

Το δικό μας είδος, ο Homo sapiens, είναι ιδιαίτερα ικανό να ξεπερνά τα όρια αυτής της φέρουσας ικανότητας, χάρη στην τάση μας να αναζητούμε τεχνολογικές λύσεις για να υπερνικήσουμε τους φυσικούς περιορισμούς της ανανέωσης των πόρων – ειδικά μέσω της εκμετάλλευσης ορυκτών καυσίμων.

«Η Γη δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους πόρους. Δεν μπορεί να υποστηρίξει ούτε τη σημερινή ζήτηση χωρίς σημαντικές αλλαγές, με τα ευρήματά μας να δείχνουν ότι πιέζουμε τον πλανήτη περισσότερο από ό,τι μπορεί να αντέξει», λέει ο Μπράντσοου.

Διαπίστωσαν ότι πριν από τη δεκαετία του 1950, ο ανθρώπινος πληθυσμός αυξανόταν με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό, αλλά στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο ρυθμός αυτός άρχισε να επιβραδύνεται, αν και ο πληθυσμός συνέχισε να αυξάνεται.

«Αυτή η μεταβολή σηματοδότησε την αρχή αυτού που ονομάζουμε “αρνητική δημογραφική φάση”», λέει ο Μπράντσοου.

«Αυτό σημαίνει ότι η προσθήκη περισσότερων ανθρώπων δεν μεταφράζεται πλέον σε ταχύτερη ανάπτυξη. Όταν εξετάσαμε αυτή τη φάση, διαπιστώσαμε ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι πιθανό να κορυφωθεί κάπου μεταξύ 11,7 και 12,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2060 ή του 2070, αν διατηρηθούν οι τρέχουσες τάσεις».

Περίπου 12 δισεκατομμύρια είναι η απόλυτη μέγιστη εκτιμώμενη φέρουσα ικανότητα, αλλά απέχει πολύ από το βέλτιστο όριο με τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης πόρων, τα οποία ο Μπράντσοου και η ομάδα του υπολογίζουν στα 2,5 δισεκατομμύρια.

Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που διερευνά τις σχέσεις μεταξύ του ρυθμού μεταβολής του πληθυσμού ανά κάτοικο και του μακροπρόθεσμου μέσου μεγέθους του πληθυσμού.

Αλλά ακόμη και με αυτούς τους βραδύτερους ρυθμούς αύξησης, ο πληθυσμός μας βρίσκεται ήδη πολύ πάνω από τη βιώσιμη φέρουσα ικανότητα που δίνουν τα μοντέλα της ερευνητικής ομάδας.

Ωστόσο, ενώ αν και η μελέτη σκιαγραφεί μια μάλλον ασφυκτική εικόνα της ανθρώπινης ζωής στη Γη, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο χρόνος δεν έχει εξαντληθεί ακόμη.

«Η Γη δεν μπορεί να συντηρήσει τον μελλοντικό ανθρώπινο πληθυσμό, ούτε καν τον σημερινό, χωρίς μια ριζική αναθεώρηση των κοινωνικοπολιτισμικών πρακτικών χρήσης της γης, του νερού, της ενέργειας, της βιοποικιλότητας και άλλων πόρων», γράφουν οι συγγραφείς της μελέτης.

«Μικρότεροι πληθυσμοί με χαμηλότερη κατανάλωση δημιουργούν καλύτερα αποτελέσματα τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τον πλανήτη», λέει ο Μπράντσοου. «Το περιθώριο για δράση στενεύει, αλλά μια ουσιαστική αλλαγή είναι ακόμα εφικτή αν οι χώρες συνεργαστούν».

Όπως συμβαίνει με κάθε μοντελοποίηση παγκόσμιας κλίμακας, υπάρχουν περιορισμοί.

Υπάρχουν πάρα πολλές μεταβλητές που εξελίσσονται στη Γη ανά πάσα στιγμή για να μπορούν οι επιστήμονες να λάβουν υπόψη όλα όσα επηρεάζουν το μέγεθος του πληθυσμού, το ρυθμό αλλαγής και τη φέρουσα ικανότητα, οπότε αυτοί οι αριθμοί πρέπει να θεωρηθούν ως εκτιμήσεις που ισχύουν μόνο εντός των ορίων των συνόλων δεδομένων στα οποία βασίστηκαν.

Η φέρουσα ικανότητα έχει επίσης ανησυχητικές ηθικές επιπτώσεις: δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι στη Γη τις ίδιες ευκαιρίες, ούτε καταναλώνουν τους ίδιους πόρους, και οι συζητήσεις γύρω από τα μέτρα ελέγχου του πληθυσμού είναι συχνά γεμάτες ρατσισμό και διακρίσεις λόγω αναπηρίας.

«Η τραγωδία είναι ότι η ανθρώπινη προσπάθεια έχει παρακάμψει τους τελικά αναπόφευκτους διορθωτικούς κύκλους ανατροφοδότησης που επιβάλλει η φέρουσα ικανότητα, χωρίς να τους αντικαταστήσει με ανθρώπινες και φιλικές προς το περιβάλλον διορθωτικές ανατροφοδοτήσεις», καταλήγουν οι συγγραφείς.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Environmental Research Letters.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:05ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εξετάζει θετικά το αίτημα του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί αυτοκτονούν οι διπλάσιοι άνθρωποι στην Κρήτη – Τι λέει καθηγητής Ψυχιατρικής

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα απαντήσει σύντομα στην πρόταση του Πακιστάν

22:45LIFESTYLE

Η «αργή» επιστροφή του Ντέιβιντ Χάσελχοφ - Με μπαστούνι και υποβασταζόμενος μετά από μήνες

22:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου

22:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Google Gemini: Βελτίωση των απαντήσεων σε θέματα ψυχικής υγείας

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

22:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπανταλόνα – ΑΕΚ 88-66: «Βαριά» ήττα και «όλα για όλα» στον «τελικό» της SUNEL Arena

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Πακιστάν ζητά από τον Τραμπ κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων

22:25ΚΟΣΜΟΣ

«Ψίθυρος φαντασμάτων»: «Αν η καρδιά σου χτυπά, θα σε βρούμε» - Tο νέο μυστικό εργαλείο της CIA για τον εντοπισμό του πιλότου

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασίλης Οικονόμου: Διαφωνεί με την εισήγηση Μητσοτάκη περί ασυμβίβαστου υπουργού-βουλευτή

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 07/04/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4 εκατ. ευρώ

21:56ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα μετά την αρνητική απάντηση του Ιράν στο τελεσίγραφο Τραμπ - «Στην κόψη του ξυραφιού» η Μέση Ανατολή

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες των πυροβολισμών στο Σούλι - Δύο συλλήψεις

21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Το αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου – «Ένας σπουδαίος άνθρωπος και θρυλικός προπονητής»

21:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 7/4/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

21:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι αστρονόμοι επιβεβαιώνουν το πρώτο ηφαιστειακό σπήλαιο στην Αφροδίτη

21:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR: Στα αποδυτήρια ο Δ. Γιαννακόπουλος πριν το τζάμπολ

21:34WHAT THE FACT

Ο πληθυσμός της Γης έχει ξεπεράσει τη χωρητικότητα του πλανήτη, υποδεικνύει μελέτη

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για Λουτσέσκου: «Ολόκληρες γενιές Ρουμάνων μεγάλωσαν με την εικόνα του»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52LIFESTYLE

Η χαμένη λάμψη της Κάρλα Μπρούνι - Η εμφάνιση της συζύγου του Νικολά Σαρκοζί που προβλημάτισε

21:56ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα μετά την αρνητική απάντηση του Ιράν στο τελεσίγραφο Τραμπ - «Στην κόψη του ξυραφιού» η Μέση Ανατολή

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Πακιστάν ζητά από τον Τραμπ κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

20:07ΚΟΣΜΟΣ

«Απόψε θα πεθάνει ένας πολιτισμός»-Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της απειλής Τραμπ- Τα τρία σενάρια

21:15ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός AKTOR: Η Μεγάλη Εβδομάδα του «τριφυλλιού» ξεκινάει

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα απαντήσει σύντομα στην πρόταση του Πακιστάν

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Μυστήριο γύρω από τη μοιραία πτώση της 66χρονης σε γκρεμό - Τι λένε διασώστες και κάτοικοι στο Newsbomb

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 07/04/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4 εκατ. ευρώ

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Ρήγμα στο καθεστώς: «Έκρηξη» Πεζεσκιάν κατά Φρουρών - «Οδηγείτε το Ιράν σε μνημειώδη καταστροφή»

21:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

22:25ΚΟΣΜΟΣ

«Ψίθυρος φαντασμάτων»: «Αν η καρδιά σου χτυπά, θα σε βρούμε» - Tο νέο μυστικό εργαλείο της CIA για τον εντοπισμό του πιλότου

21:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 7/4/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

19:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα γίνει η «ανατροπή» της Μεγάλης Εβδομάδας - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισίας - Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζή

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Γεννητούρια εν πτήσει - αλλά τι συμβαίνει με την υπηκοότητα του παιδιού

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική προσομοίωση: Τι θα συμβεί στα πρώτα 30 λεπτά αν οι ΗΠΑ κηρύξουν πυρηνικό πόλεμο

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Τhe Sun: Φιάσκο με το Dragon που έστειλε η Βρετανία στην Κύπρο -Αποσύρεται λόγω τεχνικού προβλήματος

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

18:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Ποιοι θα πληρωθούν τη Μεγάλη Εβδομάδα και ποιοι όχι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ