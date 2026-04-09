Σαν σήμερα 9 Απριλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 9 Απριλίου.

  • 1867 - Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών επικυρώνει τη συνθήκη για την αγορά της Αλάσκα από τη Ρωσία.
  • 1964 - Τριακόσιοι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης διατάζονται να εγκαταλείψουν τις εργασίες τους και τις επιχειρήσεις τους και να φύγουν από την Τουρκία εντός 15 ημερών.
  • 1991 - Η Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Γεωργίας κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση.
  • 2000 - Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει στις εθνικές βουλευτικές εκλογές και αναλαμβάνει κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη. Το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται πρώτη δύναμη, συγκεντρώνοντας 43,7% των ψήφων, έναντι 42,7% της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας ηγείται ο Κώστας Καραμανλής. Το ΚΚΕ λαμβάνει 5,5%, ο Συνασπισμός 3,2%, ενώ εκτός Βουλής μένει το ΔΗΚΚΙ με 2,6%.
  • 2017 - Τουλάχιστον 47 νεκροί και 150 τραυματίες από βομβιστική επίθεση μέσα σε δυο εκκλησίες των κοπτών χριστιανών στην πόλη Τάντα, της Αιγύπτου, την Κυριακή των Βαΐων. Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη.
