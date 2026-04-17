Οι ωκεάνιοι στρόβιλοι επιταχύνουν τα ακραία φαινόμενα - Πώς θα επηρεαστεί ο πλανήτης στο μέλλον

Οι ωκεάνιοι στρόβιλοι είναι περιστροφικά ρεύματα που αποσπώνται από τα μεγάλα θαλάσσια ρεύματα

Δημήτρης Δρίζος

  • Οι ωκεάνιοι στρόβιλοι, μικρά περιστροφικά ρεύματα, αναδιανέμουν θερμότητα, αλατότητα και θρεπτικά συστατικά, επηρεάζοντας σημαντικά τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα.
  • Η μελέτη του ρεύματος Αγκούλας αποκάλυψε ότι οι στρόβιλοι επιταχύνουν τη θέρμανση της επιφάνειας των ωκεανών ενώ διατηρούν ψυχρότερα τα βαθύτερα στρώματα, δημιουργώντας «στρωμάτωση».
  • Η αύξηση της δραστηριότητας των στροβίλων συνδέεται με εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα και μεταβολές στα παράκτια οικοσυστήματα, όπως στη Νότια Αφρική.
  • Τα ευρήματα της έρευνας έχουν παγκόσμια σημασία και δείχνουν ότι η ενίσχυση των ωκεάνιων στροβίλων μπορεί να αναδιαμορφώνει τις κλιματικές ισορροπίες σε μεγάλα θαλάσσια ρεύματα.
  • Η κατανόηση της δυναμικής κίνησης των ωκεανών είναι κρίσιμη για την πλήρη κατανόηση της κλιματικής αλλαγής πέρα από τη μέτρηση της θερμοκρασίας τους.
Μια νέα προσέγγιση στην κατανόηση της κλιματικής αλλαγής έρχεται από τους ωκεανούς, ανατρέποντας όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Δεν πρόκειται μόνο για τα μεγάλα θαλάσσια ρεύματα ή την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας, αλλά για ένα πιο δυναμικό και μέχρι πρότινος υποτιμημένο φαινόμενο: την ενίσχυση των ωκεάνιων στροβίλων. Αυτό προκύπτει από μελέτη του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Climate Change, ανοίγοντας νέους δρόμους στην κατανόηση των παγκόσμιων κλιματικών ισορροπιών.

Ο κρυφός ρόλος των στροβίλων

Οι ωκεάνιοι στρόβιλοι είναι περιστροφικά ρεύματα που αποσπώνται από τα μεγάλα θαλάσσια ρεύματα. Αν και μικρότεροι σε κλίμακα, η επίδρασή τους είναι καθοριστική, καθώς αναδιανέμουν θερμότητα, αλατότητα και θρεπτικά συστατικά, επηρεάζοντας βαθιά τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η αυξημένη δραστηριότητά τους συνδέεται με την ενίσχυση ακραίων καιρικών φαινομένων, κυρίως σε παράκτιες περιοχές. Λειτουργούν σαν φυσικοί «αναδευτήρες», μεταβάλλοντας τη θερμική δομή των ωκεανών.

Στο μικροσκόπιο το ρεύμα Αγκούλας

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε το ρεύμα Αγκούλας, ένα από τα ισχυρότερα στον πλανήτη, που κινείται κατά μήκος της νοτιοανατολικής ακτής της Αφρικής.

Διεθνής επιστημονική ομάδα, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Λίζα Μπιλ, συνέλεξε δεδομένα εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης για περισσότερα από δύο χρόνια, χρησιμοποιώντας πλωτούς αισθητήρες που κατέγραφαν ταχύτητα, θερμοκρασία και αλατότητα σε διαφορετικά βάθη.

Τα δεδομένα αυτά αξιοποιήθηκαν σε πολυετή έρευνα, αποκαλύπτοντας ότι μικροί στρόβιλοι —ακόμη και μόλις 10 χιλιομέτρων— και μεγάλοι κυματισμοί μεταβάλλουν δραστικά τη δυναμική του ρεύματος.

Ένας «στρωματοποιημένος» ωκεανός

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα αφορά την κάθετη δομή των υδάτων. Οι στρόβιλοι επιταχύνουν τη θέρμανση της επιφάνειας, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν ψυχρότερα τα βαθύτερα στρώματα μέσω της ανόδου πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά υδάτων. Δημιουργείται έτσι μια μορφή «στρωμάτωσης»: θερμά νερά στην επιφάνεια και ψυχρότερα σε βάθος. Αυτή η εύθραυστη ισορροπία εξηγεί ένα παράδοξο των τελευταίων δεκαετιών: ενώ η επιφάνεια των ωκεανών θερμαίνεται ταχύτερα —έως και τρεις ή τέσσερις φορές πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο— η μεταφορά θερμότητας προς τα υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη φαίνεται να μειώνεται.

Επιπτώσεις σε κλίμα και οικοσυστήματα

Οι συνέπειες είναι ήδη ορατές. Στη Νότια Αφρική, η αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας έχει συνδεθεί με εντονότερες βροχοπτώσεις. Ταυτόχρονα, οι στρόβιλοι μεταφέρουν ψυχρά και πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία νερά προς την υφαλοκρηπίδα, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει τη βιολογική παραγωγικότητα. Ωστόσο, η ισορροπία αυτή παραμένει εύθραυστη.

Η εναλλαγή θέρμανσης και ψύξης, σε συνδυασμό με τη μετατόπιση των ρευμάτων πιο κοντά στις ακτές, ενδέχεται να δημιουργήσει ολοένα και πιο ακραίες συνθήκες, ασκώντας πίεση στα παράκτια οικοσυστήματα.

Ένα παγκόσμιο «κλειδί» για το κλίμα

Αν και η μελέτη επικεντρώνεται στο ρεύμα Αγκούλας, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα ευρήματα έχουν παγκόσμια σημασία. Η ενίσχυση των στροβίλων ίσως αποτελεί τον συνδετικό κρίκο για τις αλλαγές που παρατηρούνται σε πολλά μεγάλα θαλάσσια ρεύματα, όπως το Gulf Stream.

Με άλλα λόγια, όσα συμβαίνουν στα ανοικτά της Αφρικής ενδέχεται να αποτελούν μέρος ενός πολύ ευρύτερου φαινομένου, που αναδιαμορφώνει την κατανόηση της κλιματικής αλλαγής.

Η έρευνα προσθέτει ένα κρίσιμο στοιχείο: δεν αρκεί να γνωρίζουμε πόσο θερμαίνονται οι ωκεανοί, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε και τον τρόπο με τον οποίο κινούνται — γιατί μέσα σε αυτή την αόρατη κίνηση ίσως κρύβεται μια από τις πιο καθοριστικές δυνάμεις για το κλίμα του μέλλοντος.

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 26χρονος αρσιβαρίστας σηκώνει περιπολικό για να πάρει το αυτοκίνητο που του είχε κατασχεθεί

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία και Γαλλία θα ηγηθούν πολυεθνικής αποστολής για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς οι επιτήδειοι έπεισαν την 76χρονη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από την αυλή της

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Οι ΗΠΑ απαγορεύουν στο Ισραήλ να βομβαρδίσει τον Λίβανο» - Νέα πυρά κατά ΝΑΤΟ: «Ήταν άχρηστοι όταν τους χρειαζόμασταν»

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποιος είναι ο 66χρονος άνδρας που έστειλε στη Μυρτώ τα 220 ευρώ

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία: Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι το σύμπαν έχει επτά διαστάσεις

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Αγγλία: 7χρονη με αυτισμό εντοπίστηκε νεκρή σε λίμνη - Συνελήφθη για ανθρωποκτονία η παιδοκόμος της

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Σε νοσοκομείο της Λάρισας λόγω αδιαθεσίας – Επέστρεψε στην Αθήνα

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος στην κηδεία της 19χρονης - «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου», ο πατέρας της Μυρτούς

16:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αμερικανικός στρατιωτικός αποκλεισμός του Ιράν παραμένει σε ισχύ

16:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR για Λιόλιο: Δύο δρόμοι υπάρχουν πλέον ή να παραιτηθεί ή να αποπεμφθεί!

16:51ANNOUNCEMENTS

Το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) πλησιάζει!

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό - Βρέθηκε σημείωμα στο σημείο

16:45LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η κόρη της έγινε 2 εβδομάδων - Η τρυφερή ανάρτηση στα social media

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε γάμο: Η κουνιάδα πέταξε στη νύφη μαύρη μπογιά για εκδίκηση

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

16:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προ των πυλών της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας ο Γιώργος Δώνης

16:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το δεξαμενόπλοιο Agios Fanourios I φτάνει στα ανοικτά του Ιράκ για να φορτώσει αργό πετρέλαιο

16:29ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί τα πορτοκάλια πωλούνται σχεδόν πάντα μέσα σε κοκκινωπό ή πορτοκαλί διχτάκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποιος είναι ο 66χρονος άνδρας που έστειλε στη Μυρτώ τα 220 ευρώ

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό - Βρέθηκε σημείωμα στο σημείο

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Σε νοσοκομείο της Λάρισας λόγω αδιαθεσίας – Επέστρεψε στην Αθήνα

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος στην κηδεία της 19χρονης - «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου», ο πατέρας της Μυρτούς

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε γάμο: Η κουνιάδα πέταξε στη νύφη μαύρη μπογιά για εκδίκηση

14:19ΥΓΕΙΑ

Μελέτη για τη σχέση των εμβολίων της COVID-19 και νόσων του αίματος - «Ξύπνησε» μια λανθάνουσα διαταραχή;

15:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Ραγδαίες εξελίξεις: Άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αθλητισμού μετά τις «βόμβες» Δημητρακόπουλου

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες από την ερχόμενη εβδομάδα: Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα – Πρόγνωση Αρναούτογλου

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην 19χρονη Μυρτώ - «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στην κόρη μου μάλλον είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος» λέει ο πατέρας της Μυρτούς

16:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιράν: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ -Καταρρέουν οι τιμές του πετρελαίου

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κανείς εδώ δεν τραγουδά»: Σαν σήμερα σίγησαν Νίκος Παπάζογλου και Δημήτρης Μητροπάνος

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το σημείο που βρέθηκε νεκρή η 17χρονη στον Ισθμό: Είχε φύγει χτες από τη Φιλοθέη

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: «Είσαι απαγωγέας; Πού πάμε;» – Τα τελευταία λόγια της 7χρονης στον διανομέα που τη σκότωσε

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Αγγλία: 7χρονη με αυτισμό εντοπίστηκε νεκρή σε λίμνη - Συνελήφθη για ανθρωποκτονία η παιδοκόμος της

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για όσο διαρκεί η εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου

12:23LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Μετά το sold-out έρχεται και δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πόσα εισιτήρια έχουν απομείνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ