Φαραωνικό μυστήριο στην Αίγυπτο: Ανακαλύφθηκαν μούμιες με χρυσές γλώσσες

Snapshot Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στη Μίνια μια «πόλη των νεκρών» με μούμιες που είχαν χρυσές γλώσσες στο στόμα, χρονολογούμενες στη ρωμαϊκή περίοδο.

Οι χρυσές γλώσσες θεωρούνταν ιεροτελεστικά αντικείμενα για να επιτρέψουν στους νεκρούς να μιλήσουν στους θεούς στη μετά θάνατον ζωή.

Βρέθηκαν μούμιες με νεκρικές μάσκες από φύλλα χρυσού και σπάνιος πάπυρος με αποσπάσματα από την Ιλιάδα, που υποδεικνύουν πολιτισμική αλληλεπίδραση.

Τα ταφικά έθιμα και τα υφάσματα αντικατοπτρίζουν την ελληνορωμαϊκή περίοδο και την πολύπλοκη ταυτότητα του αιγυπτιακού πολιτισμού.

Η ανασκαφή στην Ελ

Μπαχνάσα αναμένεται να αποκαλύψει περαιτέρω σημαντικά ευρήματα για τον αρχαίο κόσμο.

Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι έμειναν άφωνοι μπροστά σε μια ανακάλυψη που μοιάζει να βγήκε από μύθο: μια «πόλη των νεκρών» με μούμιες που είχαν στο στόμα τους γλώσσες από χρυσό.

Η ανακάλυψη έγινε στην περιοχή Ελ-Μπαχνάσα, στην επαρχία Μίνια, περίπου 190 χιλιόμετρα νότια του Κάιρο, μια τοποθεσία γνωστή εδώ και χρόνια για τον αρχαιολογικό και θρησκευτικό της πλούτο.

Ανακάλυψη που προκαλεί δέος

Οι αρχαιολόγοι, που πραγματοποιούσαν ανασκαφές στην περιοχή, έφεραν στο φως ανθρώπινα λείψανα που χρονολογούνται στη ρωμαϊκή περίοδο. Οι μούμιες εντοπίστηκαν μέσα σε ξύλινα φέρετρα, τυλιγμένες με περίτεχνα λινά υφάσματα με γεωμετρικά μοτίβα.

Ωστόσο, αυτό που πραγματικά προκάλεσε αίσθηση ήταν το περιεχόμενο των κρανίων: οι ερευνητές εντόπισαν τρεις χρυσές γλώσσες και μία από χαλκό, τοποθετημένες στο στόμα των νεκρών.

Το μυστήριο των χρυσών γλωσσών

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα μεταλλικά αυτά εμφυτεύματα δεν ήταν διακοσμητικά, αλλά αποτελούσαν μέρος μιας ιεροτελεστίας. Πίστευαν πως η χρυσή γλώσσα θα επέτρεπε στον νεκρό να μιλήσει στους θεούς στη μετά θάνατον ζωή, και ειδικότερα στον Όσιρις, τον θεό του Κάτω Κόσμου.

Η πρακτική αυτή ρίχνει νέο φως στις ταφικές αντιλήψεις της εποχής, όπου ο θάνατος δεν θεωρούνταν τέλος, αλλά μετάβαση σε μια άλλη διάσταση ύπαρξης.

Εντυπωσιακά ευρήματα από τη ρωμαϊκή εποχή

Η ερευνητική ομάδα, με τη συμμετοχή επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, εντόπισε και άλλα σημαντικά ευρήματα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν μούμιες με πρόσωπα καλυμμένα πλήρως με φύλλα χρυσού, δημιουργώντας εντυπωσιακές νεκρικές μάσκες.

Παράλληλα, βρέθηκε ένας σπάνιος πάπυρος στο εσωτερικό μούμιας, ο οποίος περιείχε αποσπάσματα από τη ραψωδία Β της Ιλιάδα του Όμηρος, ένα στοιχείο που καταδεικνύει την πολιτισμική ώσμωση της εποχής.

Νέα στοιχεία για τον ελληνορωμαϊκό κόσμο

Οι σοροί ήταν τυλιγμένες με παραδοσιακά σάβανα διακοσμημένα με πολύχρωμα και σύνθετα σχέδια, χαρακτηριστικά της ελληνορωμαϊκής περιόδου που κυριάρχησε στην περιοχή για περισσότερο από 1.300 χρόνια.

Η ανακάλυψη φωτίζει πτυχές των ταφικών εθίμων και επιβεβαιώνει τον πλούτο και τη σύνθετη ταυτότητα του αιγυπτιακού πολιτισμού κατά την περίοδο αυτή.

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η «πόλη των νεκρών» στην Ελ-Μπαχνάσα κρύβει ακόμη πολλά μυστικά, τα οποία παραμένουν θαμμένα κάτω από την άμμο, περιμένοντας να αποκαλυφθούν.