Ανακαλύφθηκε αρχαίο δάσος 400.000 ετών θαμμένο κάτω από τη Βόρεια Θάλασσα

Τμήματα του Doggerland παρέμειναν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας έως και 7.000 χρόνια πριν, επιβιώνοντας ακόμα και από το τσουνάμι Storegga πριν 8.150 χρόνια.

Ένα προϊστορικό δάσος που τώρα βρίσκεται θαμμένο κάτω από τη Βόρεια Θάλασσα ανατρέπει τις προηγούμενες γνώσεις των επιστημόνων, καθώς αποδεικνύεται ότι τα δάση στο Doggerland υπήρχαν ήδη πριν από περισσότερα από 16.000 χρόνια, πολύ νωρίτερα από ό,τι είχε εκτιμηθεί. Αυτή η ανακάλυψη βασίζεται σε αρχαίο DNA και αποκαλύπτει ένα εκπληκτικά πλούσιο περιβάλλον, ενώ υποδηλώνει ότι ορισμένα είδη επιβίωσαν εκεί πολύ μετά την εξαφάνισή τους σε άλλες περιοχές.

Το Doggerland, η γέφυρα γης που κάποτε συνέδεε τη Βρετανία με την ηπειρωτική Ευρώπη, θεωρούνταν μέχρι τώρα κυρίως ως διάδρομος μετακίνησης των πρώιμων ανθρώπων. Ωστόσο, η νέα μελέτη που διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Warwick και δημοσιεύτηκε στο PNAS, χρησιμοποιεί το αρχαίο DNA που βρίσκεται σε θαλάσσια ιζήματα για να χαρτογραφήσει την εξέλιξη του περιβάλλοντος χιλιάδες χρόνια πριν από την κατάκλυση της περιοχής από τη θάλασσα.

Οι ερευνητές βρήκαν ίχνη δρυός, φτελιάς και φουντουκιάς σε δείγματα που χρονολογούνται πριν από 16.000 χρόνια, δηλαδή χιλιάδες χρόνια νωρίτερα από ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα για τη Βόρεια Ευρώπη. Με τη βοήθεια 252 δειγμάτων από 41 θαλάσσιους πυρήνες ιζημάτων, κατάφεραν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές στα δάση από το τέλος της τελευταίας εποχής των παγετώνων μέχρι την πλήρη βύθιση του Doggerland.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις αφορά το γένος Pterocarya, ένα είδος δέντρου που θεωρούνταν εξαφανισμένο από την περιοχή εδώ και περίπου 400.000 χρόνια. Το DNA του εντοπίστηκε στα δείγματα, υποδεικνύοντας ότι επιβίωσε σε απομονωμένες περιοχές για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι είχε εκτιμηθεί.

Επιπλέον, τα δείγματα έδειξαν την παρουσία του είδους Tilia, ή λιμνιάς, στην ηπειρωτική Βρετανία περίπου 2.000 χρόνια νωρίτερα από τις προηγούμενες υπολογισμένες ημερομηνίες, υποδηλώνοντας ευνοϊκές τοπικές κλιματικές συνθήκες σε ορισμένες περιοχές που βοήθησαν στην επιβίωση και εξάπλωση των δασών.

Η ανάλυση του αρχαίου DNA αποκαλύπτει ότι το περιβάλλον του Doggerland θα μπορούσε να υποστηρίξει τις πρώιμες μεσολιθικές κοινότητες, προσφέροντας καταφύγιο σε ζώα όπως τα αγριογούρουνα. Ο καθηγητής Robin Allaby από το Πανεπιστήμιο του Warwick επισημαίνει ότι αυτή η έρευνα παρέχει ισχυρές ενδείξεις πως το δασωμένο αυτό τοπίο ήταν βιώσιμο για τους ανθρώπους πριν από την πλήρη κατάκλυση της περιοχής.

Επιπλέον, η μελέτη υποδηλώνει ότι τμήματα του Doggerland παρέμειναν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας πολύ περισσότερο από ό,τι πιστευόταν, επιβιώνοντας ακόμα και από το τσουνάμι Storegga πριν περίπου 8.150 χρόνια, και διατηρήθηκαν έως περίπου 7.000 χρόνια πριν.