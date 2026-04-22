Λονδίνο: Γυναίκα δοκίμασε εξωσκελετό που «ενισχύει» την κίνηση - Πόσο αποτελεσματικός είναι

Ένας νέος εξωσκελετός υπόσχεται περισσότερη αντοχή στην καθημερινότητα

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Στιγμιότυπο από τη δοκιμή του εξωσκελετού «Ascentiz H+K»

  • Ο εξωσκελετός Ascentiz H+K ενισχύει την κίνηση υποστηρίζοντας ισχία και γόνατα, προσφέροντας βοήθεια δραστηριότητες όπως ανάβαση και μεταφορά βαρών.
  • Η τοποθέτηση του εξωσκελετού διαρκεί περίπου 30 δευτερόλεπτα και θεωρείται άνετος παρά το βάρος του, χάρη σε υλικά όπως ο αφρός μνήμης.
  • Το σύστημα αυξάνει την αντοχή έως 35%, μειώνει την επιβάρυνση σε μύες και αρθρώσεις κατά τη μεταφορά φορτίων έως 30 κιλά και υποστηρίζει τρέξιμο μέχρι 28 χλμ./ώρα.
  • Η υποβοήθηση είναι πιο αποτελεσματική σε ανηφορικές διαδρομές παρά σε επίπεδο έδαφος, όπου η κίνηση μπορεί να φανεί αδέξια και ασυντόνιστη.
  • Το κόστος των 1.450 ευρώ περιορίζει την ευρεία χρήση, με πιθανή μελλοντική τάση την ενοικίαση αντί για αγορά, όπως ήδη συμβαίνει σε κάποιες χώρες.
Ένας νέος εξωσκελετός που θυμίζει τεχνολογία βγαλμένη από τον κόσμο των ταινιών με σούπερ ήρωες, δοκιμάστηκε στο Λονδίνο, φέρνοντας πιο κοντά την επιστημονική φαντασία στην καθημερινότητα.

Το σύστημα Ascentiz H+K, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο με τιμή 1.250 λίρες (περίπου 1.450 ευρώ), υπόσχεται να ενισχύσει τη φυσική απόδοση και την αντοχή των χρηστών.

Τι είναι ο εξωσκελετός Ascentiz H+K

Ο Ascentiz H+K αποτελεί τον πρώτο αρθρωτό εξωσκελετό που υποστηρίζει ταυτόχρονα ισχία και γόνατα. Περιγράφεται ως ένα «ηλεκτρικό ποδήλατο για τα πόδια», καθώς προσφέρει μια ήπια ώθηση στον χρήστη σε απαιτητικές δραστηριότητες, όπως η ανάβαση σε ανηφόρα, η μεταφορά βάρους ή ακόμη και το τρέξιμο.

Το σύστημα απευθύνεται κυρίως σε άτομα με έντονα κινητική καθημερινότητα, όπως δρομείς, ποδηλάτες, πεζοπόρους, αλλά και σε καθημερινούς χρήστες, όπως εργαζόμενους που μετακινούνται με τα πόδια.

Πώς λειτουργεί

Ο εξωσκελετός αποτελείται από δύο βασικά μέρη:

  • έναν μηχανισμό που εφαρμόζει γύρω από τη μέση
  • δύο μονάδες που προσαρμόζονται στα πόδια, στο ύψος των γονάτων

Η τοποθέτησή του διαρκεί περίπου 30 δευτερόλεπτα, ενώ παρά το βάρος του, θεωρείται άνετος χάρη σε υλικά όπως αφρός μνήμης (memory foam). Με το πάτημα ενός κουμπιού, το σύστημα ενεργοποιείται και αρχίζει να υποστηρίζει την κίνηση.

Ωστόσο, η αίσθηση δεν είναι απόλυτα φυσική. Όπως εξηγούν οι δημιουργοί, ο εξωσκελετός «δεν ενεργοποιεί τους μυς, αλλά κάνει τη δουλειά για σένα», κάτι που προκαλεί αρχικά μια παράξενη εμπειρία, καθώς τραβά τα πόδια προς τα πάνω κατά το βήμα.

Οι επιδόσεις του

Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύστημα μπορεί να:

  • αυξήσει την αντοχή σε μεγάλες αποστάσεις έως και 35%
  • μειώσει την επιβάρυνση σε μύες και αρθρώσεις κατά τη μεταφορά φορτίων έως 30 κιλά
  • υποστηρίξει τρέξιμο με ταχύτητες έως 28 χλμ./ώρα

Παρότι οι δυνατότητες αυτές είναι εντυπωσιακές, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν κάνει τον χρήστη πιο γρήγορο, αλλά κάνει την προσπάθεια πιο εύκολη - αντίστοιχα με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο.

Η εμπειρία στην πράξη

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε δρόμους του κεντρικού Λονδίνου, με την δημοσιογράφο Shivali Best, να κινείται στην περιοχή του Τότεναμ Κορτ Ρόουντ. Σε επίπεδο έδαφος, η κίνηση του εξωσκελετού φάνηκε αρχικά αδέξια και ασυντόνιστη, θυμίζοντας μηχανική υποβοήθηση που δεν έχει ακόμη «κουμπώσει» με το σώμα.

Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε όταν η Shivali ανέβηκε σκάλες. Εκεί, το σύστημα απέδωσε σαφώς καλύτερα, προσφέροντας αισθητή βοήθεια στην ανάβαση. Ενδεικτικά, μετά από μια μεγάλη σκάλα, η δημοσιογράφος δεν παρουσίασε την αναμενόμενη κόπωση ή δύσπνοια.

Περιορισμοί και κόστος

Παρά τα πλεονεκτήματα, το σύστημα δεν μετατρέπει τον χρήστη σε αθλητή υψηλών επιδόσεων, όπως ίσως θα περίμενε κανείς. Η υποστήριξη που παρέχει είναι μεν χρήσιμη, αλλά περιορισμένη, ιδιαίτερα σε επίπεδο έδαφος.

Το υψηλό κόστος των 1.250 λιρών αποτελεί επίσης σημαντικό εμπόδιο για ευρεία χρήση. Για τον λόγο αυτό, εκτιμάται ότι το μέλλον τέτοιων συσκευών ίσως βρίσκεται περισσότερο στην ενοικίαση παρά στην αγορά.

Ήδη, σε χώρες όπως η Κίνα, εξωσκελετοί ενοικιάζονται σε τουρίστες που επισκέπτονται δύσβατες περιοχές, όπως το Σινικό Τείχος, με χαμηλό κόστος για λίγες ώρες χρήσης.

12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Ελευθερίας Γιακουμάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες των Αρχών

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχοι, αγρότες, υπερχρεωμένοι: Οι κερδισμένοι με πακέτο στήριξης 800 εκατ. από το υπερπλέονασμα

12:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Τα ΑΦΜ που μπορούν να κάνουν σήμερα αίτηση

12:25WHAT THE FACT

Λονδίνο: Γυναίκα δοκίμασε εξωσκελετό που «ενισχύει» την κίνηση - Πόσο αποτελεσματικός είναι

12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νυχτερινή «επιδρομή» σε παράρτημα του Υπουργείου Μεταφορών: Άρπαξαν 65 κιλά χαλκό και καλώδια

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικοί ΔΙ.ΑΣ. πήγαν σε ληστεία, αλλά δεν μπορούσαν να επέμβουν γιατί δεν είχαν επικοινωνία!

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 70χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από την κόρη και τον σύντροφό της

12:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ για το 2025 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ – Ανακοινώνει μέτρα ο Μητσοτάκης

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία: Πώς οι καύσωνες, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές επηρεάζουν τις εκλογές

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέες λεωφορειολωρίδες εντός του 2027 στις λεωφόρους Μεσογείων και Κηφισίας

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - Σε 24ωρη απεργία προχωρά η ΠΝΟ

11:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις ΗΠΑ ο Νίκος Δένδιας: Θα υπερψηφίσει την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών με επιστολική ψήφο

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Κατεδαφίστηκαν δύο αυθαίρετα «υγειονομικές βόμβες» στο ρέμα της Πικροδάφνης

11:36ΕΥ ΖΗΝ

Τι προσέχουμε όταν βάφουμε το σπίτι: Κίνδυνοι και συμπτώματα από αναθυμιάσεις

11:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live blog: Η συνεδρίαση στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών

11:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιες σειρές έκαναν τη διαφορά στη βραδινή ζώνη

11:32ANNOUNCEMENTS

Σούπερ προσφορά* για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κύπελλα από το Pamestoixima.gr

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Πάπυρος της Ιλιάδας εντοπίστηκε μέσα σε μούμια - Νέα στοιχεία για τις ταφικές πρακτικές

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Απείλησε με όπλο υπαλλήλους καθαριότητας - Αναζητείται ο δράστης

11:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη - Πέθανε ο αδερφός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πακέτο στήριξης που φέρνει το υπερπλεόνασμα: 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους - Ποιοι άλλοι ωφελούνται - Στις 12.30 οι ανακοινώσεις

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχοι, αγρότες, υπερχρεωμένοι: Οι κερδισμένοι με πακέτο στήριξης 800 εκατ. από το υπερπλέονασμα

10:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

12:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ για το 2025 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ – Ανακοινώνει μέτρα ο Μητσοτάκης

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει αστάθεια... εξπρές - Ποιες περιοχές θα έχουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

07:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπερπλεόνασμα φέρνει πακέτο στήριξης: Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους - Όλα τα μέτρα

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 70χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από την κόρη και τον σύντροφό της

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικοί ΔΙ.ΑΣ. πήγαν σε ληστεία, αλλά δεν μπορούσαν να επέμβουν γιατί δεν είχαν επικοινωνία!

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικών συμφερόντων το πλοίο που χτυπήθηκε στο Ομάν

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Κατεδαφίστηκαν δύο αυθαίρετα «υγειονομικές βόμβες» στο ρέμα της Πικροδάφνης

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία συνεχίζει να παρεμποδίζει πλοία στα ανοιχτά της Κάσου

11:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη - Πέθανε ο αδερφός του

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ