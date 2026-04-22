Λονδίνο: Γυναίκα δοκίμασε εξωσκελετό που «ενισχύει» την κίνηση - Πόσο αποτελεσματικός είναι

Ένας νέος εξωσκελετός που θυμίζει τεχνολογία βγαλμένη από τον κόσμο των ταινιών με σούπερ ήρωες, δοκιμάστηκε στο Λονδίνο, φέρνοντας πιο κοντά την επιστημονική φαντασία στην καθημερινότητα.

Το σύστημα Ascentiz H+K, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο με τιμή 1.250 λίρες (περίπου 1.450 ευρώ), υπόσχεται να ενισχύσει τη φυσική απόδοση και την αντοχή των χρηστών.

Τι είναι ο εξωσκελετός Ascentiz H+K

Ο Ascentiz H+K αποτελεί τον πρώτο αρθρωτό εξωσκελετό που υποστηρίζει ταυτόχρονα ισχία και γόνατα. Περιγράφεται ως ένα «ηλεκτρικό ποδήλατο για τα πόδια», καθώς προσφέρει μια ήπια ώθηση στον χρήστη σε απαιτητικές δραστηριότητες, όπως η ανάβαση σε ανηφόρα, η μεταφορά βάρους ή ακόμη και το τρέξιμο.

Το σύστημα απευθύνεται κυρίως σε άτομα με έντονα κινητική καθημερινότητα, όπως δρομείς, ποδηλάτες, πεζοπόρους, αλλά και σε καθημερινούς χρήστες, όπως εργαζόμενους που μετακινούνται με τα πόδια.

Πώς λειτουργεί

Ο εξωσκελετός αποτελείται από δύο βασικά μέρη:

έναν μηχανισμό που εφαρμόζει γύρω από τη μέση

δύο μονάδες που προσαρμόζονται στα πόδια, στο ύψος των γονάτων

Η τοποθέτησή του διαρκεί περίπου 30 δευτερόλεπτα, ενώ παρά το βάρος του, θεωρείται άνετος χάρη σε υλικά όπως αφρός μνήμης (memory foam). Με το πάτημα ενός κουμπιού, το σύστημα ενεργοποιείται και αρχίζει να υποστηρίζει την κίνηση.

Ωστόσο, η αίσθηση δεν είναι απόλυτα φυσική. Όπως εξηγούν οι δημιουργοί, ο εξωσκελετός «δεν ενεργοποιεί τους μυς, αλλά κάνει τη δουλειά για σένα», κάτι που προκαλεί αρχικά μια παράξενη εμπειρία, καθώς τραβά τα πόδια προς τα πάνω κατά το βήμα.

Οι επιδόσεις του

Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύστημα μπορεί να:

αυξήσει την αντοχή σε μεγάλες αποστάσεις έως και 35%

σε μεγάλες αποστάσεις έως και 35% μειώσει την επιβάρυνση σε μύες και αρθρώσεις κατά τη μεταφορά φορτίων έως 30 κιλά

κατά τη μεταφορά φορτίων έως 30 κιλά υποστηρίξει τρέξιμο με ταχύτητες έως 28 χλμ./ώρα

Παρότι οι δυνατότητες αυτές είναι εντυπωσιακές, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν κάνει τον χρήστη πιο γρήγορο, αλλά κάνει την προσπάθεια πιο εύκολη - αντίστοιχα με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο.

Η εμπειρία στην πράξη

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε δρόμους του κεντρικού Λονδίνου, με την δημοσιογράφο Shivali Best, να κινείται στην περιοχή του Τότεναμ Κορτ Ρόουντ. Σε επίπεδο έδαφος, η κίνηση του εξωσκελετού φάνηκε αρχικά αδέξια και ασυντόνιστη, θυμίζοντας μηχανική υποβοήθηση που δεν έχει ακόμη «κουμπώσει» με το σώμα.

Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε όταν η Shivali ανέβηκε σκάλες. Εκεί, το σύστημα απέδωσε σαφώς καλύτερα, προσφέροντας αισθητή βοήθεια στην ανάβαση. Ενδεικτικά, μετά από μια μεγάλη σκάλα, η δημοσιογράφος δεν παρουσίασε την αναμενόμενη κόπωση ή δύσπνοια.

Περιορισμοί και κόστος

Παρά τα πλεονεκτήματα, το σύστημα δεν μετατρέπει τον χρήστη σε αθλητή υψηλών επιδόσεων, όπως ίσως θα περίμενε κανείς. Η υποστήριξη που παρέχει είναι μεν χρήσιμη, αλλά περιορισμένη, ιδιαίτερα σε επίπεδο έδαφος.

Το υψηλό κόστος των 1.250 λιρών αποτελεί επίσης σημαντικό εμπόδιο για ευρεία χρήση. Για τον λόγο αυτό, εκτιμάται ότι το μέλλον τέτοιων συσκευών ίσως βρίσκεται περισσότερο στην ενοικίαση παρά στην αγορά.

Ήδη, σε χώρες όπως η Κίνα, εξωσκελετοί ενοικιάζονται σε τουρίστες που επισκέπτονται δύσβατες περιοχές, όπως το Σινικό Τείχος, με χαμηλό κόστος για λίγες ώρες χρήσης.

