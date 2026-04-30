Οι επιστήμονες εντόπισαν βακτήρια ηλικίας 40.000 ετών σε τούνελ - Έξι μήνες μετά επανεργοποιήθηκαν

Δημήτρης Δρίζος

  • Αρχαίοι μικροοργανισμοί που είχαν παγιδευτεί στο permafrost της Αρκτικής αρχίζουν επανενεργοποιούνται καθώς το έδαφος λιώνει.
  • Πειραματικά δείγματα από την Αλάσκα έδειξαν ότι οι μικροοργανισμοί μπορούν να αναζωογονηθούν και να σχηματίσουν βιοφίλμ μετά από μήνες σε θερμοκρασίες παρόμοιες με αυτές του καλοκαιριού.
  • Η επανενεργοποίηση αυτών των μικροοργανισμών οδηγεί στην αποσύνθεση οργανικής ύλης και απελευθέρωση αερίων του θερμοκηπίου, όπως διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο.
  • Η τήξη του permafrost και η μικροβιακή δραστηριότητα αποτελούν σημαντική αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής.
  • Οι επιστημονικές γνώσεις παραμένουν περιορισμένες, καθώς έχει μελετηθεί μόνο μικρό μέρος του παγκόσμιου permafrost και δεν είναι γνωστό αν οι μικροοργανισμοί σε άλλες περιοχές αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο.
Αρχαίοι μικροοργανισμοί που παρέμεναν παγιδευμένοι στους πάγους της Αρκτικής για δεκάδες χιλιάδες χρόνια αρχίζουν πλέον να «ξυπνούν», καθώς το μόνιμα παγωμένο έδαφος (permafrost) λιώνει σταδιακά. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτή η αργή επανενεργοποίηση μπορεί να ενισχύσει την απελευθέρωση αερίων του θερμοκηπίου, επηρεάζοντας περαιτέρω το ήδη επιβαρυμένο κλίμα.

Το permafrost καλύπτει σχεδόν το ένα τέταρτο του Βόρειου Ημισφαιρίου και λειτουργεί ως μια τεράστια «αποθήκη» οργανικής ύλης. Καθώς το έδαφος αυτό αρχίζει να αποψύχεται, αποκαλύπτει φυτικά υπολείμματα, οστά ζώων και πλήθος μικροοργανισμών που είχαν παραμείνει σε αδράνεια από την εποχή των παγετώνων. Το βασικό ερώτημα για τους ερευνητές είναι τι συμβαίνει όταν αυτοί οι μικροοργανισμοί επανέρχονται στη ζωή και αρχίζουν ξανά τη βιολογική τους δραστηριότητα.

Πείραμα στην Αλάσκα

Για να δώσουν απαντήσεις, ερευνητές με επικεφαλής τον Tristan Caro συνέλεξαν δείγματα permafrost από μια υπόγεια σήραγγα στην κεντρική Αλάσκα, την οποία διαχειρίζεται το Σώμα Μηχανικών του αμερικανικού στρατού. Η σήραγγα, μήκους περίπου 100 μέτρων, προσφέρει μια σπάνια «τομή» στα αρχαία στρώματα πάγου, όπου διακρίνονται ακόμη και απολιθωμένα κατάλοιπα βισόνων και μαμούθ.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, τα δείγματα αποψύχθηκαν σε θερμοκρασίες μεταξύ 4 και 12 βαθμών Κελσίου, δηλαδή παρόμοιες με εκείνες που επικρατούν το καλοκαίρι στην Αλάσκα.

Ο στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν οι μικροοργανισμοί που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στο έδαφος παρέμεναν ζωντανοί και ικανοί να ενεργοποιηθούν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Caro, ακόμη και η έντονη οσμή της σήραγγας αποτελούσε ένδειξη μικροβιακής παρουσίας. «Το πρώτο πράγμα που παρατηρείς όταν μπαίνεις είναι η άσχημη μυρωδιά, σαν ένα υπόγειο που έχει μείνει κλειστό για πολύ καιρό. Για έναν μικροβιολόγο, αυτό είναι συναρπαστικό, γιατί τέτοιες οσμές συνδέονται συχνά με μικροοργανισμούς», σημείωσε.

Αργή αλλά σταθερή «αφύπνιση»

Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν εξαιρετικά χαμηλή δραστηριότητα. Για τους πρώτους μήνες, μόλις ένα στα 100.000 κύτταρα αναπαραγόταν καθημερινά — ρυθμός πολύ πιο αργός σε σύγκριση με τα κοινά βακτήρια σε εργαστηριακές συνθήκες.

Ωστόσο, περίπου έξι μήνες αργότερα, η εικόνα άρχισε να αλλάζει. Ορισμένες μικροβιακές κοινότητες άρχισαν να σχηματίζουν βιοφίλμ, δηλαδή δομημένα στρώματα που υποδηλώνουν ενεργή ανάπτυξη και συνεργασία μεταξύ των κυττάρων.

«Δεν πρόκειται για νεκρά δείγματα», τόνισε ο Caro. «Είναι πλήρως ικανά να φιλοξενήσουν ενεργή ζωή, η οποία διασπά την οργανική ύλη και απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα».

Η μετάβαση από την αδράνεια σε εμφανή δραστηριότητα δείχνει ότι, ακόμη και μετά από δεκάδες χιλιάδες χρόνια, οι μικροοργανισμοί μπορούν να επανεκκινήσουν βασικές λειτουργίες ζωής όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ένας μικρός μηχανισμός με μεγάλες συνέπειες

Η αφύπνιση αυτών των μικροοργανισμών έχει σημαντικές επιπτώσεις. Καθώς αποδομούν την αρχαία οργανική ύλη, απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο — δύο βασικά αέρια που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Όπως επισημαίνει ο γεωεπιστήμονας Sebastian Kopf, η τήξη του permafrost αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αβεβαιότητες στην επιστήμη του κλίματος. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς θα επηρεάσει η απόψυξη αυτών των τεράστιων αποθεμάτων άνθρακα τα οικοσυστήματα και τον ρυθμό της κλιματικής αλλαγής», ανέφερε.

Παρά τα ευρήματα, πολλά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Οι επιστήμονες έχουν μελετήσει μόνο ένα μικρό μέρος του παγκόσμιου permafrost και δεν είναι σαφές αν οι μικροοργανισμοί σε άλλες περιοχές αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο ή με την ίδια ταχύτητα.

09:07ΚΟΣΜΟΣ

«Προς τα πού είναι η φωλιά μου;» -Ένα θαλασσοπούλι κέρδισε το βραβείο «People’s Choice» στον διαγωνισμό Nikon Comedy Wildlife Awards

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστο το Λεκανοπέδιο - Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Πεντάγωνο: Ενημερώνει τον Τραμπ για τις στρατιωτικές επιλογές στο Ιράν – Αρχίζει ξανά ο πόλεμος;

09:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάστιγα το στεγαστικό στην Ελλάδα – Στα ύψη τα ενοίκια

08:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό: Να βάλει βάσεις πρόκρισης στο ΣΕΦ

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία δημιουργεί κοινή ναυτική δύναμη με εννέα ευρωπαϊκές χώρες, ως «συμπλήρωμα» του ΝΑΤΟ

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στοιχηματίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα γονατίσει το Ιράν – Τι κρύβεται πίσω από τη στρατηγική των ΗΠΑ

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 30.000 λουλούδια σε πλατείες και παρτέρια – Φυτεύτηκαν 23.150 δένδρα

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Newsbomb: Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Κάθε αριθμός και μια ζωή

08:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ κατά Γεωργιάδη: «Προσπαθεί να παρουσιάσει τη μετακίνηση της γιατρού ως το "αντίτιμο" που πρέπει να πληρώσει γιατί υπηρετεί το αγροτικό της σε νοσοκομείο της Αττικής»

08:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες εντόπισαν βακτήρια ηλικίας 40.000 ετών σε τούνελ - Έξι μήνες μετά επανεργοποιήθηκαν

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Αυτοκτονία ο θάνατος του 44χρονου - Ποιοι και γιατί παραποίησαν τον χώρο - Πέντε συλλήψεις

08:07ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Playoffs: Ζωντανοί οι Πίστονς με 45άρα του Κάνινγκχαμ – Προβάδισμα για τους Καβαλίερς

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Άνδρας οπλισμένος με σφυρί τραυμάτισε πέντε ανθρώπους

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ιστορία του καθηγητή-ντελιβερά που σόκαρε τον Τσίπρα στην Κρήτη

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ 25 δισεκατομμύρια δολάρια - Ο προϋπολογισμός της NASA για φετος

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έως 1.000 ίπποι και ακόμα πιο σπορ προσέγγιση για τις καινούργιες Alfa Romeo Giulia και Stelvio

07:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ασπίδα» Μητσοτάκη στο επιτελικό κράτος και άνοιγμα στους βουλευτές της ΝΔ

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Απροσπέλαστος ο Κηφισός, δύο τροχαία στην κάθοδο στον Αγιο Στέφανο

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ving Rhames: Κατέρρευσε σε εστιατόριο ο γνωστός ηθοποιός - Τα νεότερα για την υγεία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:39ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσοπρίονα, σάκοι και φτυάρια: Πώς ο ράπερ D4vd σκότωσε και διαμέλισε την ανήλικη σύντροφό του

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Στα 125 δολάρια το βαρέλι, ρεκόρ από το 2022 - Το δημοσίευμα που έβαλε φωτιά στις αγορές

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Αυτοκτονία ο θάνατος του 44χρονου - Ποιοι και γιατί παραποίησαν τον χώρο - Πέντε συλλήψεις

08:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ κατά Γεωργιάδη: «Προσπαθεί να παρουσιάσει τη μετακίνηση της γιατρού ως το "αντίτιμο" που πρέπει να πληρώσει γιατί υπηρετεί το αγροτικό της σε νοσοκομείο της Αττικής»

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ving Rhames: Κατέρρευσε σε εστιατόριο ο γνωστός ηθοποιός - Τα νεότερα για την υγεία του

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι τα έκανε «γυαλιά-καρφιά» στη ΔΥΠΑ Βέροιας – Δυσανασχέτησε που δεν πληρώθηκε τέλος του μήνα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Conrad Athens The Ilisian: Αυτό είναι το «νέο Hilton» που άνοιξε ξανά τις πύλες του στους επισκέπτες

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ιστορία του καθηγητή-ντελιβερά που σόκαρε τον Τσίπρα στην Κρήτη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Με πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια ξεκινάει η επέλαση της κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δημιουργεί νέες ταξιαρχίες κομάντο σε Θράκη και Μικρά Ασία απέναντι από τα ελληνικά σύνορα - Έμφαση στον υβριδικό πόλεμο και λεονταρισμοί από αναλυτές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα απολογείται ο 89χρονος πιστολέρο: «Ήθελα να το κάνω τον χειμώνα, αλλά είχα δουλειές»

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Newsbomb: Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Κάθε αριθμός και μια ζωή

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έδωσε στίγμα ο Τσίπρας για το νέο κόμμα: Όνομα με «πυξίδα» και μήνυμα με Καζαντζάκη

10:40WHAT THE FACT

Μπορείς να τυφλωθείς ενώ κάνεις ντους - Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα λάθος

22:50ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα έβαλε στη θέση της την Τουρκία για τα Στενά των Δαρδανελίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ