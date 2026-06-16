Γιατί οι άνθρωποι έχουν λοβούς στα αυτιά; Ένας εξελικτικός βιολόγος εξηγεί

Ανατομικά, είναι γνωστός ως «λοβός του αυτιού» (lobulus auriculae), και η σύστασή του τον διακρίνει αμέσως από το υπόλοιπο εξωτερικό αυτί: ενώ το άνω τμήμα του πτερυγίου διαμορφώνεται και στηρίζεται από ελαστικό χόνδρο, ο λοβός του αυτιού δεν περιέχει καθόλου.

Αντίθετα, είναι κατασκευασμένο κυρίως από λιπώδη συνδετικό ιστό, ο οποίος είναι χαλαρό, λιπαρό, εύκαμπτο υλικό μέσα από το οποίο περνά μια εκπληκτικά γενναιόδωρη παροχή αίματος και ένα πυκνό δίκτυο νευρικών απολήξεων. Αυτή η αγγείωση υποδηλώνει κάτι.

Επειδή στερείται χόνδρου, το αίμα ρέει ελεύθερα μέσα από το λοβό του αυτιού, και ορισμένοι ερευνητές έχουν υποδείξει ότι αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια μικρή θερμορύθμιση — Θέρμανση του αυτιού σε κρύες συνθήκες, σαν ένα καλοριφέρ, με έναν μικρό και πιθανώς αμελητέο τρόπο. Η πλούσια αισθητηριακή νεύρωση έχει οδηγήσει, σε ορισμένα άτομα, στην ταξινόμησή του ως ερωτογενής ζώνη.

Ο ζωολόγος Desmond Morris διατύπωσε τη γνωστή εικασία στο βιβλίο του The Naked Ape (1967) ότι oι λοβοί των αυτιών εξελίχθηκαν ακριβώς ως μια επιπλέον ζώνη ευαισθησίας για να διευκολύνουν τη δημιουργία ζευγαριών στους ανθρώπους.