Η χώρα που αναδύεται ως το «νέο Ντουμπάι»: Τόνοι χρυσού εξορύσσονται από το έδαφός της

Το ορυχείο Peñasquito παράγει σχεδόν το 30% του χρυσού του Μεξικού και εκτιμάται πως θα παραμείνει λειτουργικό για τουλάχιστον δύο δεκαετίες ακόμα. Το κοίτασμα αποφέρει πάνω από 1,66 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του ανήκει σε ξένες εταιρείες.

Η εξόρυξη, που ξεκίνησε το 2010 στην περιοχή Ζακατέκας, έχει μεταμορφώσει την οικονομία της χώρας χάρη στον χρυσό που αποθηκεύεται στα υπόγεια κοιτάσματά του.

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