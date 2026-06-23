Κίνα: Ταύρος δραπέτευσε από σφαγείο και επιτέθηκε σε περαστικούς

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει τη στιγμή που ο ταύρος χτυπάει δύο περαστικούς με δύναμη, με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστούν στον αέρα

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Κίνα: Ταύρος δραπέτευσε από σφαγείο και επιτέθηκε σε περαστικούς
ΚΟΣΜΟΣ
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Πανικός επικράτησε στην πόλη Τσανγκσά της Κίνας, όταν ένας εξαγριωμένος ταύρος άρχισε να επιτίθεται σε περαστικούς σε μια τοπική αγορά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολίτες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο ταύρος εμφανίστηκε ξαφνικά στους δρόμους της περιοχής αφού δραπέτευσε από σφαγείο. Πανικοβλημένοι περαστικοί άρχισαν να τρέχουν για να βρουν καταφύγιο, καθώς το ζώο κυκλοφορούσε ελεύθερο στους δρόμους, αναζητώντας το επόμενο του «θύμα».

Ο ιδιοκτήτης του σφαγείου ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, οι οποίες έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος και απέκλεισαν γρήγορα την περιοχή, φοβούμενοι ότι το ζώο θα μπορούσε να τραυματίσει περισσότερους ανθρώπους.

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει τη στιγμή που ο ταύρος χτυπάει δύο περαστικούς με δύναμη, με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστούν στον αέρα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το ζώο ορμάει σε έναν τρίτο άνθρωπο, ρίχνοντάς τον με δύναμη στο έδαφος.

Δείτε βίντεο:

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο ταύρος θανατώθηκε στις 03.00 π.μ. (τοπική ώρα), δύο ώρες αφού είχε δραπετεύσει.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από το ζώο, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ένα τοπικό νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Η κατάστασή τους παραμένει σταθερή.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί πώς ο ταύρος κατάφερε να δραπετεύσει από το σφαγείο.

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