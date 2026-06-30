Οι ειδικοί προειδοποιούν: Το κρύο νερό στον καύσωνα μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνο θερμικό σοκ

Η Ευρώπη έχει ήδη έρθει αντιμέτωπη με τις συνέπειες του καύσωνα, την ίδια στιγμή εκατομμύρια Αμερικανοί καλούνται να προετοιμαστούν για ένα «σημαντικό και επικίνδυνο» κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τη χώρα ενόψει του εορταστικού τριημέρου της 4ης Ιουλίου. Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί προειδοποιούν για έναν λιγότερο γνωστό αλλά σοβαρό κίνδυνο που κρύβεται σε λίμνες, ποτάμια και παραλίες, καθώς πολλοί θα αναζητήσουν δροσιά στο νερό.

Σύμφωνα με το Weather Prediction Center, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, αναμένεται να ξεπεράσουν τους 38°C (100°F)στο μεγαλύτερο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ. Ο μετεωρολόγος Φρανκ Περέιρα δήλωσε ότι αυξάνεται η βεβαιότητα για θερμοκρασίες-ρεκόρ και εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο ακραίας ζέστης στις Μεσοδυτικές και Ανατολικές Πολιτείες από τις 3 έως τις 9 Ιουλίου.

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