Επιστήμονες «ανασταίνουν» μπαταρίες λιθίου: Ανακτούν έως και το 95% της αρχικής τους απόδοσης
Νέα τεχνολογία αναγεννά φθαρμένες μπαταρίες λιθίου, επαναφέροντας έως και το 95% της αρχικής χωρητικότητας και μειώνοντας σημαντικά το κόστος ανακύκλωσης.
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Όπως ένα χαλαρωτικό μπάνιο μπορεί να αναζωογονήσει τον άνθρωπο, έτσι και μια νέα ηλεκτροχημική μέθοδος φαίνεται πως μπορεί να «ανανεώσει» τις φθαρμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου.
Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Cornell στις ΗΠΑ ανέπτυξαν μια ηλεκτροχημική διαδικασία που αποκαθιστά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σχεδόν στην αρχική τους απόδοση.
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