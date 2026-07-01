Η πιο παράξενη εικόνα της Κίνας: Αρνήθηκε να φύγει και ο δρόμος χτίστηκε γύρω από το σπίτι του

Υπάρχουν φωτογραφίες που μοιάζουν τόσο παράξενες ώστε πολλοί πιστεύουν πως είναι προϊόν επεξεργασίας. Μία από αυτές δείχνει ένα συνηθισμένο σπίτι να στέκεται στη μέση ενός νέου αυτοκινητόδρομου, περικυκλωμένο όχι από κήπους και φράχτες, αλλά από λωρίδες κυκλοφορίας και τόνους ασφάλτου.

Κι όμως, η εικόνα είναι πραγματική.

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