Νεαροί που πήγαιναν στην Πάρο έγιναν viral: Τύπωσαν τα εισιτήριά τους σε αφίσες
Οι καλοκαιρινές διακοπές συνεχίζονται και τα πιτσιρίκια που αναχωρούν για τα νησιά δεν σταματούν να μας χαρίζουν ξεκαρδιστικές στιγμές
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την παράσταση έκλεψαν τέσσερις νεαροί που μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινή Ζώνη», λίγο πριν αναχωρήσουν για το τετραήμερο ταξίδι τους στην Πάρο.
Με χιούμορ και αυθορμητισμό, αποκάλυψαν ότι ταξιδεύουν έχοντας εισιτήρια... τσέπης για τέσσερα άτομα και πως το βασικό τους πλάνο είναι τέσσερις ημέρες ξεκούρασης, ύπνου, διασκέδασης, και κυρίως πίνοντας «ό,τι αλκοόλ έχει εισαχθεί στην Ελλάδα», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:30 ∙ WHAT THE FACT
Νεαροί που πήγαιναν στην Πάρο έγιναν viral: Τύπωσαν τα εισιτήριά τους σε αφίσες
10:21 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Συγκλονίζει ο ηθοποιός Ντάνι Γκλόβερ: «Πάσχω από Αλτσχάιμερ»
09:52 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Αττική: Κατασχέσθηκαν 3,2 κιλά κοκαΐνης - Τρεις συλλήψεις
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το νέο Renault Twingo E-Tech Electric στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
08:48 ∙ LIFESTYLE