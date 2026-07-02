Νεαροί που πήγαιναν στην Πάρο έγιναν viral: Τύπωσαν τα εισιτήριά τους σε αφίσες

Την παράσταση έκλεψαν τέσσερις νεαροί που μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινή Ζώνη», λίγο πριν αναχωρήσουν για το τετραήμερο ταξίδι τους στην Πάρο.

Με χιούμορ και αυθορμητισμό, αποκάλυψαν ότι ταξιδεύουν έχοντας εισιτήρια... τσέπης για τέσσερα άτομα και πως το βασικό τους πλάνο είναι τέσσερις ημέρες ξεκούρασης, ύπνου, διασκέδασης, και κυρίως πίνοντας «ό,τι αλκοόλ έχει εισαχθεί στην Ελλάδα», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια.

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