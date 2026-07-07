Φοβερή ανακάλυψη στην Τουρκία: Αγρότης βρήκε ρωμαϊκό μωσαϊκό 1.700 ετών κάτω από το χωράφι του

Ένας αγρότης στην Τουρκία έμελλε να κάνει μια ανακάλυψη που θα μπορούσε να βγει από βιβλίο ιστορίας. Ετοιμάζοντας το χωράφι του για να φυτέψει κερασιές, άρχισε να σκάβει τη γη, χωρίς να γνωρίζει ότι λίγα εκατοστά κάτω από την επιφάνεια κρυβόταν ένα αρχαίο μυστικό.

Καθώς προχωρούσε το σκάψιμο, το χώμα άρχισε να αποκαλύπτει χρωματιστές πέτρες που σχημάτιζαν μοτίβα. Γρήγορα έγινε σαφές ότι δεν επρόκειτο για απλές πέτρες, αλλά για ένα τεράστιο ρωμαϊκό μωσαϊκό, θαμμένο για σχεδόν 1.700 χρόνια, μόλις μισό μέτρο κάτω από το έδαφος.

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