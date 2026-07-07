Φοβερή ανακάλυψη στην Τουρκία: Αγρότης βρήκε ρωμαϊκό μωσαϊκό 1.700 ετών κάτω από το χωράφι του
Μια απλή αγροτική εργασία οδήγησε στην ανακάλυψη ενός εντυπωσιακού μωσαϊκού 84 τ.μ. από τη ρωμαϊκή εποχή.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας αγρότης στην Τουρκία έμελλε να κάνει μια ανακάλυψη που θα μπορούσε να βγει από βιβλίο ιστορίας. Ετοιμάζοντας το χωράφι του για να φυτέψει κερασιές, άρχισε να σκάβει τη γη, χωρίς να γνωρίζει ότι λίγα εκατοστά κάτω από την επιφάνεια κρυβόταν ένα αρχαίο μυστικό.
Καθώς προχωρούσε το σκάψιμο, το χώμα άρχισε να αποκαλύπτει χρωματιστές πέτρες που σχημάτιζαν μοτίβα. Γρήγορα έγινε σαφές ότι δεν επρόκειτο για απλές πέτρες, αλλά για ένα τεράστιο ρωμαϊκό μωσαϊκό, θαμμένο για σχεδόν 1.700 χρόνια, μόλις μισό μέτρο κάτω από το έδαφος.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:52 ∙ WHAT THE FACT
Τι πρέπει να φάτε πριν πιείτε αλκοόλ για να αποφύγετε να ξυπνήσετε με hangover
11:41 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Ανάσα» για το ΠΑΣΟΚ η εκδήλωση για τη στέγαση στο Περιστέρι
11:09 ∙ ANNOUNCEMENTS
135 χρόνια Εθνική Ασφαλιστική
10:43 ∙ ANNOUNCEMENTS
Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr
09:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στη Νέα Μάκρη: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στο Ζούμπερι
09:45 ∙ LIFESTYLE