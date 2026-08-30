Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

Νέες προβλέψεις του αμερικανικού Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS) καταγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές στην απασχόληση για την περίοδο 2025 – 2035, καθώς η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να περιορίσουν τη ζήτηση για μία σειρά επαγγελμάτων.

Οι θέσεις εργασίας των επεξεργαστών κειμένου και των δακτυλογράφων αναμένεται να καταγράψουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση, κατά 34%. Πρόκειται για ένα από τα 206 επαγγέλματα που το BLS χαρακτηρίζει ως εκείνα με «πολύ υψηλή» έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα 12 επαγγέλματα που αναμένεται να καταγράψουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση της απασχόλησης δεν είναι, κατά κανόνα, υψηλά αμειβόμενα. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε αυτά αμείβονταν το 2025 με λιγότερα από τον εθνικό διάμεσο ετήσιο μισθό των 50.980 δολαρίων.

Η απασχόληση των εργαζομένων στην κατασκευή καλουπιών και πυρήνων χυτηρίων, καθώς και των κατασκευαστών μεταλλικών και πλαστικών προτύπων, αναμένεται επίσης να μειωθεί· ένας από τους λόγους είναι η δυνατότητα των επιχειρήσεων να αξιοποιούν πλέον τρισδιάστατους εκτυπωτές.

Για τους επεξεργαστές κειμένου και τους δακτυλογράφους, το BLS επισημαίνει ότι άλλα στελέχη αναλαμβάνουν πλέον αυτές τις εργασίες, ενώ «οι παραδοσιακές μέθοδοι δακτυλογράφησης συνεχίζουν να αντικαθίστανται από αυτοματοποιημένες διαδικασίες μέσω της χρήσης τεχνολογιών μηχανικής μάθησης (ML)».

Αλλαγές στη ζήτηση αναμένονται και για τους τηλεπωλητές και τους εργαζομένους που τοποθετούν υποστηρίγματα σε υπόγεια ορυχεία, αν και για διαφορετικούς λόγους.

Στην περίπτωση των τηλεπωλητών, το BLS σημειώνει ότι το ποσοστό τους μειώνεται καθώς διευρύνεται το μητρώο Do Not Call της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) και οι επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα περισσότερο σε εναλλακτικές μεθόδους ψηφιακού μάρκετινγκ.

Για τους εργαζομένους στα υπόγεια ορυχεία, η μείωση συνδέεται με την αυξανόμενη προτίμηση των επιχειρήσεων για εξόρυξη στην επιφάνεια αντί της υπόγειας εξόρυξης.

Συνολικά, η απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,5% την περίοδο 2025-2035, έναντι αύξησης της τάξεως του 10,9% την προηγούμενη δεκαετία. Παράλληλα, ορισμένα επαγγέλματα αναμένεται να ενισχυθούν λόγω των αυξανόμενων αναγκών ενός γηράσκοντος πληθυσμού.

Ο κλάδος της ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής βοήθειας αναμένεται να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς εκτιμάται ότι θα αντιστοιχεί στο 37% των 5,9 εκατ. νέων θέσεων εργασίας που προβλέπεται να δημιουργηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η γήρανση του πληθυσμού και η αυξανόμενη συχνότητα χρόνιων παθήσεων, όπως οι καρδιοπάθειες, ο καρκίνος και ο διαβήτης, αναμένεται να δημιουργήσουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με τα νέα κυβερνητικά στοιχεία για την αγορά εργασίας.

Η απασχόληση στον συγκεκριμένο κλάδο προβλέπεται να αυξηθεί κατά 9,5%, προσθέτοντας 2,2 εκατ. θέσεις εργασίας από το 2025 έως το 2035. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Εργασίας, ο κλάδος θα αντιπροσωπεύει περίπου το 37% του συνόλου των νέων θέσεων εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την αντίστοιχη περίοδο.

Ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος της αμερικανικής οικονομίας την επόμενη δεκαετία αναμένεται να είναι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για ενέργεια που απαιτείται για την τροφοδοσία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Το υπουργείο Εργασίας προβλέπει ανάπτυξη του κλάδου κατά 9,8% έως το 2035. Ωστόσο, λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους του, η αύξηση εκτιμάται ότι θα μεταφραστεί σε μόλις 58.800 νέες θέσεις εργασίας μέσα σε μία δεκαετία.

Η αυξανόμενη ζήτηση για συστήματα και «εργαλεία» που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και για έρευνα και ανάπτυξη στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα, αναμένεται επίσης να δημιουργήσει σχεδόν 927.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών.

«Πολλές από αυτές τις σχεδόν 1 εκατ. θέσεις εργασίας συνδέονται με τη ζήτηση για AI. Πρόκειται για προγραμματιστές λογισμικού, συμβούλους και μηχανικούς», τόνισε ο Μπρέγιον Γουίλιαμς, επικεφαλής οικονομολόγος για την αγορά εργασίας στο Groundwork Collaborative, ένα think tank που ασχολείται με οικονομικά ζητήματα και πολιτικές, μιλώντας στο CBS.

Παράλληλα, όμως, ενώ η αυξανόμενη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να ενισχύσει την απασχόληση σε ορισμένους κλάδους, εκτιμάται ότι θα περιορίσει τη ζήτηση για θέσεις σε διοικητικές λειτουργίες και στο λιανεμπόριο, μεταξύ άλλων.

«Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι 752.000 διοικητικές θέσεις, όπως υπάλληλοι γραφείου, εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών και γραμματείς, προβλέπεται να εξαφανιστούν μέσα στα επόμενα 10 χρόνια», ανέφερε ο Γουίλιαμς, σχολιάζοντας τις προβλέψεις του υπουργείου Εργασίας.

«Η εικόνα είναι διττή. Υπάρχουν κέρδη από τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με απώλειες σε τομείς όπου δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αναμένουμε μείωση».

Το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ακόμη ότι η χρήση της AI θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση για ορισμένα επαγγέλματα στους κλάδους των τεχνών, του σχεδιασμού, της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού και των μέσων ενημέρωσης. Παράλληλα, οι θέσεις εργασίας στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να μειωθούν κατά 3,4% την περίοδο 2025 – 2035.

Η λίστα των επαγγελμάτων: