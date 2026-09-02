Σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

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Σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου.

  • 44 π.Χ. - Η Κλεοπάτρα Ζ΄ της Αιγύπτου ανακηρύσσει το γιο της Πτολεμαίο ΙΕ΄ Καισαρίωνα συμβασιλέα της Αιγύπτου.
  • 31 π.Χ. - Ναυμαχία του Ακτίου: Οι δυνάμεις του Οκταβιανού νικούν τα στρατεύματα του Μάρκου Αντώνιου και της Κλεοπάτρας.
  • 1877 - Πεθαίνει ο Έλληνας επαναστάτης, σπουδαία μορφή του ναυτικού αγώνα κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και μετέπειτα ναύαρχος και πολιτικός, Κωνσταντίνος Κανάρης.
  • 1901 - Γεννιέται ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ποιητής και εισηγητής του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα.
  • 1944 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Σφαγή του Χορτιάτη. Γερμανοί στρατιώτες σκοτώνουν 147 κατοίκους στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.
  • 1945 - Λήγει και επισήμως ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου USS Missouri (BB-63) στ’ ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο.
  • 1973 - Πεθαίνει ο Άγγλος φιλόλογος, συγγραφέας, ποιητής και ακαδημαϊκός Τζον Ρόναλντ Ρούελ Τόλκιν (Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν).
  • 1998 - Από συντριβή αεροσκάφους McDonnell Douglas MD-11 της ελβετικής εταιρείας «Swiss Air» στον Ατλαντικό Ωκεανό κοντά στο Πέγκις Κόουβ σκοτώνονται και οι 229 επιβαίνοντες.
  • 1984 - Πεθαίνει ο σπουδαίος ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, Μάνος Κατράκης.
  • 2021 - Πεθαίνει ένας από τους κορυφαίους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, ο παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης.

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