«Τυφλές» διακοπές: Το viral trend που σαρώνει - Πρώτα πληρώνεις και μετά μαθαίνεις τον προορισμό

Η αβεβαιότητα και το ρίσκο φαίνεται πως μετατρέπονται στο νέο μεγάλο ατού της τουριστικής βιομηχανίας. Σε μια περίοδο που οι τιμές των εισιτηρίων και των καταλυμάτων έχουν φτάσει στα ύψη, μια εναλλακτική φόρμουλα κρατήσεων, γνωστή και ως «mystery vacations», γνωρίζει τεράστια άνθηση, προσελκύοντας όσους αναζητούν την περιπέτεια αλλά και χαμηλές τιμές.

Η ιδέα στηρίζεται στην πλήρη άγνοια του ταξιδιώτη. Διαδικτυακές πλατφόρμες προσφορών διαθέτουν «τυφλά» πακέτα που περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια μετ' επιστροφής και διαμονή για λίγες ημέρες, με το κόστος να ξεκινά από τα 199 δολάρια και να διαμορφώνεται ανάλογα με το αεροδρόμιο αναχώρησης.

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