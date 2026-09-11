Σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου

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Σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου.

  • 1922 - Κίνημα της 11ης Σεπτεμβρίου 1922: Ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο Στυλιανός Γονατάς και ο Δημήτριος Φωκάς κηρύσσουν επανάσταση με τη στήριξη των στρατευμάτων που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στη Χίο και τη Μυτιλήνη.
  • 1954 - Πεθαίνει η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη
  • 1973 - Στην Χιλή ο στρατηγός Αουγούστο Πινοσέτ ηγείται πραξικοπήματος που με τη βοήθεια και χρηματοδότηση των ΗΠΑ, ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο σοσιαλιστή πρόεδρο Σαλβαδόρ Αγιέντε. Η χούντα θα κρατήσει 17 έτη.
  • 2001 - Τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα της 11 Σεπτεμβρίου 2001: Δύο επιβατικά αεροσκάφη υπό τον έλεγχο τρομοκρατών προσκρούουν στους δίδυμους πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, που καταρρέουν ύστερα από 63 και 100 λεπτά αντίστοιχα. Ένα ακόμα αεροπλάνο προσκρούει στο Πεντάγωνο και ένα συντρίβεται στην ύπαιθρο της Πενσυλβάνια. Ο απολογισμός: περίπου 3.000 νεκροί και πάνω από 6.000 τραυματίες.
  • 2004 - Πτώση ελικοπτέρου Σινούκ στη θάλασσα ανοικτά του Αγίου Όρους. Σκοτώνονται όλοι οι επιβαίνοντες, ανάμεσά τους και ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Πέτρος Ζ΄ με τους συνεργάτες του ιερωμένους.
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