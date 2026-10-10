Hy-Brasil: Το θρυλικό νησί-φάντασμα που δεν έχει ξαναδεί κανείς από το 1872
Θρυλείται πως στα δυτικά της Ιρλανδίας υπήρχε ένα μυστηριώδες νησί, το οποίο, αν και εμφανιζόταν σε ναυτικούς χάρτες επί 500 χρόνια, δεν εντοπίστηκε ποτέ.
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Παλιός θρύλος από το 1325, μιλά για ένα μυστηριώδες νησί στα δυτικά παράλια της Ιρλανδίας. Το όνομά του ήταν Hy-Brasil και κανείς δεν κατάφερε ποτέ να εντοπίσει με βεβαιότητα πού βρισκόταν, όπως με την Ατλαντίδα.
Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά. Για το Hy-Brasil υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες ανθρώπων που υποστήριξαν ότι το είδαν, ενώ το νησί εμφανιζόταν επί εκατοντάδες χρόνια και σε ναυτικούς χάρτες.
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