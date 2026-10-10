Hy-Brasil: Το θρυλικό νησί-φάντασμα που δεν έχει ξαναδεί κανείς από το 1872

Παλιός θρύλος από το 1325, μιλά για ένα μυστηριώδες νησί στα δυτικά παράλια της Ιρλανδίας. Το όνομά του ήταν Hy-Brasil και κανείς δεν κατάφερε ποτέ να εντοπίσει με βεβαιότητα πού βρισκόταν, όπως με την Ατλαντίδα.

Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά. Για το Hy-Brasil υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες ανθρώπων που υποστήριξαν ότι το είδαν, ενώ το νησί εμφανιζόταν επί εκατοντάδες χρόνια και σε ναυτικούς χάρτες.

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