31χρονη Λονδρέζα που τρέφεται μόνο με ωμά λαχανικά και φρούτα ισχυρίζεται πως δεν μυρίζει πια
31χρονη στο Λονδίνο υποστηρίζει πως η αυστηρή ωμοφαγική διατροφή της την απάλλαξε πλήρως από τη σωματική δυσοσμία
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Ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί υποστηρίζουν τις δίαιτες που βασίζονται στο ωμό κρέας, μια γυναίκα από το Λονδίνο επέλεξε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.
Η 31χρονη Ακούτ Μπολ ακολουθεί μια αυστηρή ωμοφαγική-φυτοφαγική διατροφή, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από μαγειρεμένα φρούτα και λαχανικά, ισχυριζόμενη ότι η συνήθεια αυτή σταμάτησε εντελώς τις ανεπιθύμητες σωματικές οσμές.
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