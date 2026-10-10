31χρονη Λονδρέζα που τρέφεται μόνο με ωμά λαχανικά και φρούτα ισχυρίζεται πως δεν μυρίζει πια

Ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί υποστηρίζουν τις δίαιτες που βασίζονται στο ωμό κρέας, μια γυναίκα από το Λονδίνο επέλεξε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Η 31χρονη Ακούτ Μπολ ακολουθεί μια αυστηρή ωμοφαγική-φυτοφαγική διατροφή, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από μαγειρεμένα φρούτα και λαχανικά, ισχυριζόμενη ότι η συνήθεια αυτή σταμάτησε εντελώς τις ανεπιθύμητες σωματικές οσμές.

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