Επιστήμονες δημιουργούν νέο τύπο τσιμέντου εμπνευσμένο από δέρμα ελέφαντα: Ψύχει κτίρια έως και 20°C
Στις εργαστηριακές δοκιμές, η επιφάνεια με το νέο υλικό παρέμεινε αισθητά πιο δροσερή από τις συμβατικές επικαλύψεις, με τη διαφορά να φτάνει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου
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Ένα νέο υλικό που εμπνέεται από το δέρμα του ελέφαντα φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη ζέστη στα κτίρια, αξιοποιώντας το νερό για να τα διατηρεί πιο δροσερά χωρίς κλιματιστικό. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια ανέπτυξαν μια ειδική τσιμεντοειδή επίστρωση που απορροφά μια σταγόνα νερού σε λιγότερο από 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου, ενώ σε εργαστηριακές δοκιμές η θερμοκρασία κάτω από το υλικό ήταν έως και 20 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη σε σχέση με μια συμβατική επιφάνεια.
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