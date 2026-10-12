Επιστήμονες δημιουργούν νέο τύπο τσιμέντου εμπνευσμένο από δέρμα ελέφαντα: Ψύχει κτίρια έως και 20°C

Ένα νέο υλικό που εμπνέεται από το δέρμα του ελέφαντα φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη ζέστη στα κτίρια, αξιοποιώντας το νερό για να τα διατηρεί πιο δροσερά χωρίς κλιματιστικό. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια ανέπτυξαν μια ειδική τσιμεντοειδή επίστρωση που απορροφά μια σταγόνα νερού σε λιγότερο από 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου , ενώ σε εργαστηριακές δοκιμές η θερμοκρασία κάτω από το υλικό ήταν έως και 20 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη σε σχέση με μια συμβατική επιφάνεια.

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