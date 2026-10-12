Οι κάτοικοι του Πεκίνου ξεφορτώνονται τα drones τους πριν από την απαγόρευση: Πρόστιμα έως 660 ευρώ

Οι κάτοικοι του Πεκίνου αναγκάζονται να αποχωριστούν τα drones τους, καθώς από τις 15 Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ απαγόρευση που δεν αφορά μόνο τις πτήσεις, αλλά ακόμη και την κατοχή και την αποθήκευσή τους στην κινεζική πρωτεύουσα.

Οι ιδιοκτήτες καλούνται είτε να μεταφέρουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους εκτός Πεκίνου είτε να τα παραδώσουν μέσω προγραμμάτων επαναγοράς και ανακύκλωσης που έχουν εγκριθεί από τις αρχές. Όσοι παραβιάσουν τους νέους κανόνες κινδυνεύουν με κατάσχεση και πρόστιμα που φτάνουν τα 5.000 γιουάν , δηλαδή περίπου 660 ευρώ Σύμφωνα με το ABC News, αρκετοί ιδιοκτήτες σχηματίζουν ουρές στα σημεία επαναγοράς, ωστόσο ορισμένοι λαμβάνουν ως αντάλλαγμα λιγότερο από το ένα τέταρτο της τιμής που είχαν πληρώσει.

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