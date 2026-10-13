Η χώρα που έχει 13 μήνες και βρίσκεται 7 χρόνια πίσω: Πώς λειτουργεί το ημερολόγιό της
Μια αφρικανική χώρα ακολουθεί ένα δικό της μοναδικό ημερολόγιο 13 μηνών, παραμένοντας επτά έως οκτώ χρόνια πίσω από το Γρηγοριανό
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Ενώ η συντριπτική πλειονότητα των κρατών παγκοσμίως χρησιμοποιεί το γρηγοριανό ημερολόγιο των 12 μηνών, η Αιθιοπία διατηρεί ένα εντελώς δικό της σύστημα μέτρησης του χρόνου.
Ριζωμένο σε παραδόσεις αιώνων, το αιθιοπικό ημερολόγιο (γνωστό και ως ημερολόγιο Γκεέζ) εξακολουθεί να ρυθμίζει την καθημερινότητα και τις γιορτές των κατοίκων της χώρας.
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