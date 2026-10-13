Disney Believe: Το φαντασμαγορικό κρουαζιερόπλοιο που σε ταξιδεύει στη μαγεία
Η Disney αποκάλυψε το νέο της κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα κάνει το πρώτο του ταξίδι μες στο 2027 και είναι γεμάτο ήρωες κινουμένων σχεδίων
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η εμπειρία της Disney Cruise Line περνάει σε άλλο επίπεδο με την ανακοίνωση του τέταρτου πλοίου της δημοφιλούς σειράς Wish-class. Το πολυαναμενόμενο Disney Believe θα πλεύσει για πρώτη φορά στις 18 Δεκεμβρίου 2027 και αποτελεί μία μοναδική κρουαζιέρα στον μαγικό κόσμο των κινουμένων σχεδίων.
Έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου για να μεταφέρει τους επιβάτες απευθείας στα αγαπημένα σύμπαντα των χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων, συνδυάζοντας την ψυχαγωγία υψηλών προδιαγραφών με την απόλυτη πολυτέλεια.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:56 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Έγινε το «νεύμα» Τσίπρα στα εν αναμονή στελέχη;
10:51 ∙ ANNOUNCEMENTS
Δυνατά παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
10:50 ∙ NEWSBOMB
Η AVATR έρχεται στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2027 με δύο μοντέλα
10:19 ∙ WHAT THE FACT
Disney Believe: Το φαντασμαγορικό κρουαζιερόπλοιο που σε ταξιδεύει στη μαγεία
05:38 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
09:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εντοπίστηκε χολέρα στα νερά του Ασωπού
09:27 ∙ WHAT THE FACT
Το μουλάρι που βοήθησε στην κατασκευή του Παρθενώνα και εξασφάλισε ισόβια σύνταξη
15:49 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Οι νικητές και τα μονοψήφια στην πρωινή ζώνη της Κυριακής
10:05 ∙ WHAT THE FACT