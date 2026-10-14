Η εξέλιξη του δοχείου φαγητού: Από τα πακέτα μπισκότων στα σύγχρονα ισοθερμικά

Τα γνωστά σε όλους μας δοχεία φαγητού (lunch box που λέγαμε και στο χωριό μου) αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Τα χρησιμοποιούμε στο σχολείο, στο γραφείο, στα ταξίδια, παντού.

Ωστόσο, η ιστορία τους χρονολογείται σχεδόν 200 χρόνια πριν, εξελισσόμενο από ένα απλό πρακτικό σκεύος σε βασικό στοιχείο της σύγχρονης διατροφικής μας κουλτούρας.

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