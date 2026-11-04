«Της είπε να αυτοκτονήσει»: Εξορκιστής ισχυρίζεται ότι δαίμονες καταλαμβάνουν ανθρώπους μέσω AI

Εξορκιστής που υποστηρίζει ότι έχει εκδιώξει 50.000 δαίμονες σε διάστημα 50 ετών, παρουσίασε μια νέα θεωρία για τον τρόπο με τον οποίο ο διάβολος αποκτά πρόσβαση στα θύματά του. Ο Bob Larson πιστεύει ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας, και ειδικότερα η αυξημένη χρήση των AI chatbots, στοχοποιεί συγκεκριμένα άτομα.

Μάλιστα, ο ίδιος προέβη στον ακραίο ισχυρισμό ότι έχει πραγματοποιήσει εξορκισμούς σε ανθρώπους που, όπως λέει, δαιμονίστηκαν μετά τη χρήση διαδικτυακών chatbots. Αν και πρόκειται για θρησκευτικές ερμηνείες των εμπειριών που μεταφέρουν ορισμένοι χρήστες, οι αναφορές αυτές δεν συνεπάγονται επιστημονική ή πραγματική σύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με πνευματικές καταλήψεις.

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