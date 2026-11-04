Η μεγαλύτερη «λαστιχένια» μπάλα στον κόσμο ζυγίζει 5,2 τόνους

Μια παιδική συνήθεια που ξεκίνησε στις αίθουσες αναμονής των νοσοκομείων εξελίχθηκε σε ένα εντυπωσιακό παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Κλοντ Π. Μουρ (Claude P. Moore) από το Ντιτρόιτ των ΗΠΑ κατάφερε να κατασκευάσει τη μεγαλύτερη μπάλα από λαστιχάκια που έχει δημιουργηθεί ποτέ, έπειτα από 11 χρόνια συστηματικής δουλειάς.

Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό: η μπάλα ζυγίζει 11.578 λίβρες, δηλαδή 5.251,69 κιλά, βάρος αντίστοιχο με εκείνο ενός ελέφαντα. Το επίτευγμα καταγράφηκε επίσημα από τα Guinness World Records τον Αύγουστο του 2026, στο Belle Isle του Ντιτρόιτ, στην πολιτεία του Μίσιγκαν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr