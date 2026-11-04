Κυβερνοεπίθεση στα σούπερ μάρκετ: Ποινική έρευνα ξεκινά το Βέλγιο - Μέτρα ασφαλείας για επιχειρήσεις

Μαζί με την Ελλάδα, επιπλέον 10 ευρωπαϊκές χώρες επηρεάστηκαν από τις κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία σούπερ μάρκετ

Ελένη Ευστρατίου

Κυβερνοεπίθεση στα σούπερ μάρκετ: Ποινική έρευνα ξεκινά το Βέλγιο - Μέτρα ασφαλείας για επιχειρήσεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ποινική έρευνα ξεκίνησε το Βέλγιο για τις κυβερνοεπιθέσεις που στόχευσαν ψυγεία σούπερ μάρκετ σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.
  • Οι επιθέσεις εκμεταλλεύτηκαν ευάλωτα συστήματα χωρίς κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, ενώ οι δράστες παραμένουν άγνωστοι και δεν έχει αναληφθεί ευθύνη.
  • Οι επιχειρήσεις καλούνται να αποσυνδέσουν τις συσκευές από το διαδίκτυο, να εφαρμόσουν ασφαλή δίκτυα VPN και να ενημερώνουν το firmware για την προστασία των συστημάτων τους.
  • Η ολλανδική αλυσίδα Ahold Delhaize ανακοίνωσε ότι η κυβερνοεπίθεση θα μειώσει τις πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου έως και 250 εκατομμύρια ευρώ και αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για τα ετήσια κέρδη.
  • Η εταιρεία τόνισε ότι οι κυβερνοαπειλές αποτελούν σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις και απαιτούν φυσικές και τεχνολογικές παρεμβάσεις πέρα από απλές ενημερώσεις λογισμικού.
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Ποινική έρευνα έχει ξεκινήσει η Εισαγγελία του Βελγίου, ύστερα από τις κυβερνοεπιθέσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου σε δεκάδες σούπερ μάρκετ της Ευρώπης, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο thehackernews.com, εκτός από την Ελλάδα, οι χάκερς «χτύπησαν» ψυγεία και σε Βέλγιο, Σουηδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Εσθονία, Φινλανδία, Πορτογαλία και Ιταλία. Η επίθεση έγινε με τον ίδιο τρόπο που είχαν επηρεαστεί ψυγεία σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, μερικές εβδομάδες νωρίτερα, ενώ ο κύριος στόχος ήταν τα «ευάλωτα» συστήματα και όσοι δεν είχαν λάβει προφυλάξεις.

Έως τώρα οι υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας των ευρωπαϊκών χωρών δεν έχουν καταφέρει να διαπιστώσουν ποιοι μπορεί να κρύβονται πίσω από την επίθεση, ενώ δεν είναι σίγουρο ότι πρόκειται για τα ίδια άτομα που «έσπασαν» τα συστήματα της Γαλλίας. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει ακόμη την ευθύνη. Ωστόσο, ανακοινώνουν ότι παρακολουθούν το περιστατικό και καλούν τις επιχειρήσεις να λάβουν ορισμένα μέτρα ασφαλείας.

Μέτρα ασφαλείας

Για συσκευές που δεν έχουν παραβιαστεί

  • Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές δεν είναι προσβάσιμες από το Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συσκευών με δημόσια διεύθυνση IP. Ελέγξτε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας πριν διακόψετε τη ροή δεδομένων προς τον τεχνικό ψύξης σας.
  • Ελέγξτε ολόκληρη τη διαμόρφωση, ειδικά τα προγράμματα απόψυξης.
  • Επαναφέρετε την πρόσβαση μόνο μέσω ασφαλούς VPN ή προστατευμένου δικτύου. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να φιλτράρετε τις διευθύνσεις IP των τεχνικών μέσω ενός τείχους προστασίας, αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελεί μόνιμη λύση.
  • Ακολουθήστε τις ορθές πρακτικές του κατασκευαστή, όπως η ενημέρωση του firmware. Για τις συσκευές Danfoss, ρυθμίστε το επίπεδο ασφάλειας σε «Αυστηρό» και βεβαιωθείτε ότι έχουν αλλάξει οι προεπιλεγμένοι κωδικοί πρόσβασης.

Για συσκευές που έχουν παραβιαστεί: Επανεκκίνηση της συσκευής ή επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαμόρφωση ρυθμίσεων από την αρχή.

Οι συσκευές στο τέλος του κύκλου ζωής τους, οι οποίες δεν λαμβάνουν πλέον ενημερώσεις ασφαλείας, είναι πολύ πιθανό να παραβιαστούν εάν παραμείνουν συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, προειδοποιεί το CERT-FR.

Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις από μόνη της τις αφήνει εκτεθειμένες σε νέες επιθέσεις. Τον Οκτώβριο, η Danfoss ανέφερε ότι οι περισσότερες μονάδες που επηρεάστηκαν στη Γαλλία ήταν παλαιότερα μοντέλα τα οποία δεν ενημερώνει πλέον, τα AK-SM 800 και AK-SC 355.

Η Danfoss συμβούλεψε τους Ολλανδούς πελάτες της στις 13 Οκτωβρίου να αποσυνδέσουν τα συστήματά τους από το Διαδίκτυο και να τα επανασυνδέσουν μόνο μέσω ενός ασφαλούς δικτύου. Επίσης, συνεργαζόταν με τους πελάτες για την εφαρμογή διορθώσεων.

Ο Moelans δήλωσε ότι μια απλή ενημέρωση λογισμικού δεν αρκεί, καθώς οι εγκαταστάσεις χρειάζονται φυσικές αλλαγές που κοστίζουν χρήματα. Η απλούστερη λύση είναι μια ασφαλής σύνδεση στο διαδίκτυο για τη διαχείριση των ψυγείων, την οποία υιοθέτησαν οι περισσότεροι πελάτες της Sabcobel μετά την επίθεση στη Γαλλία.

Έως και 250 εκατ. ευρώ πτώση στις πωλήσεις

Ο ολλανδικός όμιλος λιανεμπορίου Ahold Delhaize ανακοίνωσε την Τετάρτη 4/11 ότι η κυβερνοεπίθεση που δέχθηκαν τα καταστήματά του στην Ολλανδία, το Βέλγιο και τις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο μήνα, θα μειώσει τις πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου έως και κατά 250 εκατομμύρια ευρώ.

Η κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στη λειτουργία της ολλανδικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Albert Heijn, με αποτέλεσμα να αδειάσουν τα ράφια των καταστημάτων, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε ορισμένες δραστηριότητες της εταιρείας στο Βέλγιο και τις ΗΠΑ.

«Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις, αναμένουμε ότι το περιστατικό θα μειώσει τις καθαρές πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου κατά 200 έως 250 εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε η εταιρεία κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου.

Οι επιπτώσεις της κυβερνοεπίθεσης οδήγησαν την Ahold να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα ετήσια κέρδη. «Οι κυβερνοαπειλές αποτελούν ολοένα και πιο σκληρή πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις σήμερα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Φρανς Μύλερ.

Οι πωλήσεις του ομίλου το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 23,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι μετοχές της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά περίπου 2% στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, υπεραποδίδοντας έναντι της ευρύτερης αγοράς, η οποία κατέγραψε άνοδο περίπου 0,5%.

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