Λιβανάτες: Νοσηλεύεται φρουρούμενος ο μακελάρης - Γιατί σκότωσε τα ανίψια του

Νεότερα στοιχείαμαρυτροούν την αγριότητα με την οποία διαπράχθηκε το έγκλημα

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Λιβανάτες: Νοσηλεύεται φρουρούμενος ο μακελάρης - Γιατί σκότωσε τα ανίψια του
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 45χρονος δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος και εκτός κινδύνου μετά το διπλό φονικό των ανιψιών του, ηλικίας 26 και 24 ετών.
  • Ο δράστης φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, με τις αρχές να εξετάζουν αν προήλθαν από πάλη ή απόπειρα αυτοτραυματισμού.
  • Το έγκλημα διαπράχθηκε με πολλαπλές μαχαιριές και χτυπήματα, με το ένα θύμα να πεθαίνει ακαριαία και το άλλο μετά από ώρες στο Κέντρο Υγείας.
  • Ο δράστης επικαλέστηκε προσωπικές διαφορές και κακή συμπεριφορά των ανιψιών του, ενώ ένιωθε προδομένος για την βοήθεια που τους παρείχε.
  • Μετά το έγκλημα, ο δράστης απειλούσε να αυτοκτονήσει από σιλό, αλλά τελικά συνελήφθη μετά από διαπραγμάτευση της αστυνομίας.
Snapshot powered by AI

Φρουρούμενος και εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας ο 45χρονος δράστης του αποτρόπαιου διπλού φονικού που συγκλόνισε τις Λιβανάτες αλλά και ολόκληρη τη Φθιώτιδα, ο οποίος σκότωσε εν ψυχρώ τα δύο ανίψια του, 26 και 24 ετών.

Ο 45χρονος φέρει και ο ίδιος τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, με τις αρχές να αναμένουν την επίσημη ιατροδικαστική εξέταση του θύτη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν αυτά προήλθαν από πάλη με τα ανίψια του ή αν επρόκειτο για απόπειρα αυτοτραυματισμού.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο 45χρονος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιων του ανακριτή και του εισαγγελέα μόλις του το επιτρέψει η πορεία της υγείας του και αφού λάβει εξιτήριο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης για να διαπράξει το διπλό φονικό, το οποίο θα αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Σοκ από τα χτυπήματα στα δύο αδέλφια

Στο μεταξύ, στη δημοσιότητα ήρθαν νέα στοιχεία που αποκαλύπτουν την απίστευτη αγριότητα με την οποία έδρασε ο 45χρονος θείος σε βάρος των ανιψιών του.

Το ένα από τα δύο θύματα, το οποίο βρέθηκε νεκρό επί τόπου μέσα σε μια λίμνη αίματος στον χώρο της μονάδας, έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, ορισμένες εκ των οποίων αποδείχθηκαν μοιραίες κόβοντάς του ακαριαία το νήμα της ζωής.

Ο αδερφός του, που ξεψύχησε ώρες αργότερα στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης όπου μεταφέρθηκε, έφερε σφοδρό χτύπημα από βαρύ αντικείμενο στο κεφάλι, πιθανότατα σίδερο, καθώς και μία βαθιά μαχαιριά στον λαιμό.

Το χρονικό της τραγωδίας και οι ισχυρισμοί του δράστη

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης, πριν το αιματηρό επεισόδιο είχε προηγηθεί σφοδρή λογομαχία μεταξύ του δράστη και των θυμάτων, οι οποίοι εκείνη την ημέρα απασχολούνταν σε διαφορετικά πόστα στη χοιροτροφική μονάδα όπου εργάζονταν.

Η επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας αποδίδει το έγκλημα γενικά σε «προσωπικές διαφορές», οι πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι ο 45χρονος υποστήριξε πως τα ανίψια του «δεν τον άκουγαν» και ότι το τελευταίο διάστημα του συμπεριφέρονταν με ιδιαίτερα άσχημο και απαξιωτικό τρόπο. Μάλιστα, φέρεται να ένιωθε προδομένος, καθώς ήταν εκείνος που είχε μεριμνήσει και είχε κανονίσει τόσο το ταξίδι τους από την πατρίδα τους στην Ελλάδα, όσο και την εξασφάλιση της εργασίας τους στην περιοχή.

Το σιλό και η έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία

Ο δράστης μετά την αποτρόπαια πράξη του ανέβηκε σε σιλό απειλώντας να πέσει στο κενό και να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 45χρονος τελικά πείστηκε από διαπραγματευτή της ΕΛΑΣ που έσπευσε στο σημείο να κατέβει, με τους αστυνομικούς να τους περνούν χειροπέδες.

Το πρωτοφανές περιστατικό έχει σκορπίσει τρόμο και βαθύ προβληματισμό στην τοπική κοινωνία των Λιβανατών και της ευρύτερης περιοχής της Λοκρίδας, με τους κατοίκους να εκφράζουν ανοιχτά την έντονη ανησυχία τους για την αυξημένη παρουσία αλλοδαπών εργατών, κυρίως από χώρες της Ασίας, που απασχολούνται σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες χωρίς συχνά να υπάρχει επαρκής έλεγχος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:44ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Διακοπή για τις 8 Δεκεμβρίου η δίκη σε β' βαθμό για το revenge porn

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο γνωστός Ιταλός σκηνοθέτης Τίντο Μπρας

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Οι διαδηλωτές έστησαν ξανά τις σκηνές τους διαμαρτυρόμενοι για τη στεγαστική κρίση

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ την Παρασκευή και το σαββατοκύριακο

16:24ΕΘΝΙΚΑ

Νέα όψη για το Πεντάγωνο: Ολοκληρώθηκε η βιοκλιματική ανάπλαση – Οι 1.308 περσίδες και ο αρχιτεκτονικός φωτισμός

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ανησυχία για F-35 μετά την ήττα Τραμπ στο Κογκρέσο

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργία: Φωτιά σε ειδησεογραφικό κανάλι της αντιπολίτευσης - Εγκλωβισμένοι 22 δημοσιογράφοι

16:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές κατά Τσίπρα: «Το rebranding εξελίσσεται σε πολιτικό βαρέλι χωρίς πάτο»

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: 14χρονη με αυτισμό βιάστηκε σε τρένο από δύο Αφγανούς ενώ οι επιβάτες «κοιτούσαν τα κινητά τους»

15:55WHAT THE FACT

Η μεγαλύτερη «λαστιχένια» μπάλα στον κόσμο ζυγίζει 5,2 τόνους και χρειάστηκαν 11 χρόνια για να κατασκευαστεί

15:53ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Υπογράφηκε σύμβαση 4,9 εκατ. για έργα συντήρησης και αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το διπλό φονικό στις Λιβανάτες: Νοσηλεύεται φρουρούμενος ο μακελάρης - Γιατί σκότωσε τα ανίψια του

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση στα σούπερ μάρκετ: Ποινική έρευνα ξεκινά το Βέλγιο - Μέτρα ασφαλείας για επιχειρήσεις

15:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basketgate: Ο Λιόλιος ξεγυμνώνεται στην απολογία του: «Ο Μαυραγάνης νόμιζε ότι ήταν ισχυρός επειδή ήταν δίπλα μου»

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ κατά ΗΠΑ: Εάν επαναληφθούν οι επιθέσεις, ο πόλεμος θα ενταθεί

15:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

GTA 6: Στις 10 Νοεμβρίου το preload των 212GB για PlayStation 5 και Xbox - Παγκόσμια φρενίτιδα

15:30WHAT THE FACT

«Της είπε να αυτοκτονήσει»: Εξορκιστής ισχυρίζεται ότι δαίμονες καταλαμβάνουν ανθρώπους μέσω AI

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκρή 68χρονη οδηγός δικύκλου μετά από σοβαρό τροχαίο με αγροτικό

15:27ΥΓΕΙΑ

Αγγλία: Οικογενειακοί γιατροί θα χρησιμοποιούν αιματολογικές εξετάζεις για να εντοπίζουν τον καρκίνο

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας για πλειστηριασμούς: «Δεν θα τους παραδώσουμε ούτε τα κλειδιά ούτε τις ζωές μας» 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 24άρια - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πατέρας» των chicken tenders στη Γερουσία - O Κρις Πάπας, η Ελλάδα και το μπλόκο στα F-35 για την Τουρκία

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το διπλό φονικό στις Λιβανάτες: Νοσηλεύεται φρουρούμενος ο μακελάρης - Γιατί σκότωσε τα ανίψια του

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: 14χρονη με αυτισμό βιάστηκε σε τρένο από δύο Αφγανούς ενώ οι επιβάτες «κοιτούσαν τα κινητά τους»

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Οι τοξιλογικές έδειξαν ποιες ουσίες ανιχνεύθηκαν

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Κατέρρευσε μπροστά σε όλους στο γυμναστήριο – Του έκαναν 7 απινιδώσεις για να επανέλθει

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο σκοτεινή νύχτα του Τραμπ: Τι έγινε πίσω από τις κλειστές πόρτες μετά την ανακοίνωση της ήττας στις ενδιάμεσες εκλογές

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκρή 68χρονη οδηγός δικύκλου μετά από σοβαρό τροχαίο με αγροτικό

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Αποθέματα νερού: Αύξηση 54,4% στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ σε έναν χρόνο – Τι δείχνουν τα στοιχεία

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητής στο Newsbomb.gr για τις συμπλοκές στην Πανεπιστημιούπολη: «Ήρθαν να τρομοκρατήσουν, χτυπούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους, ένας συμφοιτητής μας έπιασε φωτιά»

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Αμφιλοχία: Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του μια ανάσα από την ακτή- Μαθητές τον κατέγραψαν σε βίντεο

14:01ΚΟΣΜΟΣ

«Μισεί τους Εβραίους, τους μαύρους, αλλά και τους... λευκούς!»: Ποιος είναι ο αιγυπτιακής καταγωγής Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ που κέρδισε την έδρα της Γερουσίας στο Μίσιγκαν

14:02ΥΓΕΙΑ

Πώς το λούσιμο των μαλλιών σε κομμωτήριο μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο - Τι θα νιώσετε

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το σημείωμα που φέρεται να βρέθηκε στη βίλα του – Σε ποιους απευθυνόταν

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

15:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basketgate: Ο Λιόλιος ξεγυμνώνεται στην απολογία του: «Ο Μαυραγάνης νόμιζε ότι ήταν ισχυρός επειδή ήταν δίπλα μου»

14:21LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Με μαγιό στην Καραϊβική και καλοκαιρινές πόζες μέσα στον Νοέμβριο

12:27ΚΟΣΜΟΣ

«Μου θυμίζει τον Ομπάμα»: Ποιος είναι ο 39χρονος Τζον Όσοφ που εξελέγη γερουσιαστής στη Τζόρτζια και είναι φαβορί για τις προεδρικές εκλογές του 2028

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ