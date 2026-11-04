Λιβανάτες: Νοσηλεύεται φρουρούμενος ο μακελάρης - Γιατί σκότωσε τα ανίψια του

Snapshot Ο 45χρονος δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος και εκτός κινδύνου μετά το διπλό φονικό των ανιψιών του, ηλικίας 26 και 24 ετών.

Ο δράστης φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, με τις αρχές να εξετάζουν αν προήλθαν από πάλη ή απόπειρα αυτοτραυματισμού.

Το έγκλημα διαπράχθηκε με πολλαπλές μαχαιριές και χτυπήματα, με το ένα θύμα να πεθαίνει ακαριαία και το άλλο μετά από ώρες στο Κέντρο Υγείας.

Ο δράστης επικαλέστηκε προσωπικές διαφορές και κακή συμπεριφορά των ανιψιών του, ενώ ένιωθε προδομένος για την βοήθεια που τους παρείχε.

Μετά το έγκλημα, ο δράστης απειλούσε να αυτοκτονήσει από σιλό, αλλά τελικά συνελήφθη μετά από διαπραγμάτευση της αστυνομίας. Snapshot powered by AI

Φρουρούμενος και εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας ο 45χρονος δράστης του αποτρόπαιου διπλού φονικού που συγκλόνισε τις Λιβανάτες αλλά και ολόκληρη τη Φθιώτιδα, ο οποίος σκότωσε εν ψυχρώ τα δύο ανίψια του, 26 και 24 ετών.

Ο 45χρονος φέρει και ο ίδιος τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, με τις αρχές να αναμένουν την επίσημη ιατροδικαστική εξέταση του θύτη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν αυτά προήλθαν από πάλη με τα ανίψια του ή αν επρόκειτο για απόπειρα αυτοτραυματισμού.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο 45χρονος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιων του ανακριτή και του εισαγγελέα μόλις του το επιτρέψει η πορεία της υγείας του και αφού λάβει εξιτήριο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης για να διαπράξει το διπλό φονικό, το οποίο θα αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Σοκ από τα χτυπήματα στα δύο αδέλφια

Στο μεταξύ, στη δημοσιότητα ήρθαν νέα στοιχεία που αποκαλύπτουν την απίστευτη αγριότητα με την οποία έδρασε ο 45χρονος θείος σε βάρος των ανιψιών του.

Το ένα από τα δύο θύματα, το οποίο βρέθηκε νεκρό επί τόπου μέσα σε μια λίμνη αίματος στον χώρο της μονάδας, έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, ορισμένες εκ των οποίων αποδείχθηκαν μοιραίες κόβοντάς του ακαριαία το νήμα της ζωής.

Ο αδερφός του, που ξεψύχησε ώρες αργότερα στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης όπου μεταφέρθηκε, έφερε σφοδρό χτύπημα από βαρύ αντικείμενο στο κεφάλι, πιθανότατα σίδερο, καθώς και μία βαθιά μαχαιριά στον λαιμό.

Το χρονικό της τραγωδίας και οι ισχυρισμοί του δράστη

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης, πριν το αιματηρό επεισόδιο είχε προηγηθεί σφοδρή λογομαχία μεταξύ του δράστη και των θυμάτων, οι οποίοι εκείνη την ημέρα απασχολούνταν σε διαφορετικά πόστα στη χοιροτροφική μονάδα όπου εργάζονταν.

Η επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας αποδίδει το έγκλημα γενικά σε «προσωπικές διαφορές», οι πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι ο 45χρονος υποστήριξε πως τα ανίψια του «δεν τον άκουγαν» και ότι το τελευταίο διάστημα του συμπεριφέρονταν με ιδιαίτερα άσχημο και απαξιωτικό τρόπο. Μάλιστα, φέρεται να ένιωθε προδομένος, καθώς ήταν εκείνος που είχε μεριμνήσει και είχε κανονίσει τόσο το ταξίδι τους από την πατρίδα τους στην Ελλάδα, όσο και την εξασφάλιση της εργασίας τους στην περιοχή.

Το σιλό και η έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία

Ο δράστης μετά την αποτρόπαια πράξη του ανέβηκε σε σιλό απειλώντας να πέσει στο κενό και να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 45χρονος τελικά πείστηκε από διαπραγματευτή της ΕΛΑΣ που έσπευσε στο σημείο να κατέβει, με τους αστυνομικούς να τους περνούν χειροπέδες.

Το πρωτοφανές περιστατικό έχει σκορπίσει τρόμο και βαθύ προβληματισμό στην τοπική κοινωνία των Λιβανατών και της ευρύτερης περιοχής της Λοκρίδας, με τους κατοίκους να εκφράζουν ανοιχτά την έντονη ανησυχία τους για την αυξημένη παρουσία αλλοδαπών εργατών, κυρίως από χώρες της Ασίας, που απασχολούνται σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες χωρίς συχνά να υπάρχει επαρκής έλεγχος.

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