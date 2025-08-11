Καιρός: Πάνω από 40 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία - Πού σημειώθηκε η υψηλότερη

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην χώρα μας τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην Σκάλα Μεσσηνίας να φτάνει τους 42°C.

Στον χάρτη του Meteo που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.

Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν τους σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37°C. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35°C σε 242 από τους 550 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~44%) και τους 37°C σε 122 σταθμούς (ποσοστό ~22%). Τέλος, το φράγμα των 40°C ξεπεράστηκε σε 17 σταθμούς.





Δείτε τον χάρτη:

