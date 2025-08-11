Καιρός: Πάνω από 40 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία - Πού σημειώθηκε η υψηλότερη

Στον χάρτη του Meteo παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες

Newsbomb

Καιρός: Πάνω από 40 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία - Πού σημειώθηκε η υψηλότερη
INTIME NEWS
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην χώρα μας τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην Σκάλα Μεσσηνίας να φτάνει τους 42°C.

Στον χάρτη του Meteo που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.

Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν τους σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37°C. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35°C σε 242 από τους 550 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~44%) και τους 37°C σε 122 σταθμούς (ποσοστό ~22%). Τέλος, το φράγμα των 40°C ξεπεράστηκε σε 17 σταθμούς.

Δείτε τον χάρτη:

Καιρός: Τους 42°C άγγιξε το θερμόμετρο - Συνεχίζονται τα μελτέμια την Τρίτη

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αργολίδα – Μήνυμα του «112»

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Δύο από τις μεγαλύτερες ηπείρους της Γης οδεύουν προς σύγκρουση - Θα σχηματίσουν νέα υπερήπειρο

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάνω από 40 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία - Πού σημειώθηκε η υψηλότερη

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πατέρας σκότωσε το τριών μηνών μωρό του και τον εαυτό του αφού δολοφόνησε τη σύζυγό του

18:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Η απάντηση της ΠΑΕ για το χρονοδιάγραμμα της Νέας Τούμπας και το «απειλητικό email»

18:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μπομπ Ντίλαν: Ξεκίνησε τις συναυλίες του με το αντιπολεμικό «Masters of war»

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος της EasyJet τέθηκε σε διαθεσιμότητα: Μέθυσε και έτρεχε γυμνός σε πολυτελές ξενοδοχείο

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νεκρός ακόμη ένας δημοσιογράφος από το ισραηλινό πλήγμα που σκότωσε τον Ανάς αλ Σαρίφ - 6 συνολικά τα θύματα

17:53LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι: Τσουχτερό πρόστιμο για βιντεοκλίπ - Το «γύρισε» χωρίς άδεια σε προστατευόμενη περιοχή

17:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: «Σκαρφάλωσε» στις 2.100 - Νέο υψηλο 15 ετών

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Δεύτερες σκέψεις για την αγορά F-35 από τις ΗΠΑ μετά τους δασμούς-σοκ ύψους 39%

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Σασμός» ανάμεσα στους δύο Κρητικούς και τον Ελληνοκαναδό που ξυλοκόπησαν άγρια

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει εθνοφρουρούς στην Ουάσινγκτον - Υπό ομοσπονδιακό έλεγχο η αστυνομία της

17:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Άλσος: Η Μαρίζα Ρίζου προσθέτει δεύτερη ημερομηνία για όσους δεν... πρόλαβαν

17:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτιστική ατζέντα: Πέντε προτάσεις για έξοδο το βράδυ της Δευτέρας

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Με τεχνητή νοημοσύνη δημιουργήθηκε viral βίντεο, ανακοίνωσε το BBC - 6 εκατ. προβολές σε μία ημέρα

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη Τραμπ με Ζελένσκι και ακόμη 8 Ευρωπαίους ηγέτες πριν τις συνομιλίες με Πούτιν στην Αλάσκα

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Φλέγεται η προστατευόμενη περιοχή «Γαλάζιο Μάτι», κοντά σε χωριά της ελληνικής μειονότητας – Βίντεο

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Σύβοτα: Τράγος ήπιε μοχίτο στη Μπέλλα Βράκα και... έγινε viral - Δείτε βίντεο

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Πεφωτισμένοι» του Βατικανού: Ελεγκτής της Deloitte κατηγορεί καρδινάλιους για ξέπλυμα χρήματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:21ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό αντίο του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια - Στο καλό Λένα»

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Σασμός» ανάμεσα στους δύο Κρητικούς και τον Ελληνοκαναδό που ξυλοκόπησαν άγρια

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό τέλος για βασίλισσα ομορφιάς: Τη «βύθισαν» με πέτρες στη θάλασσα - Δεμένη με λουκέτο στον λαιμό και μαύρο πανί στο πρόσωπο

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

16:41LIFESTYLE

Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Λευτέρης Κορδιάος: Ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Κανάκη

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Σύβοτα: Τράγος ήπιε μοχίτο στη Μπέλλα Βράκα και... έγινε viral - Δείτε βίντεο

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος της EasyJet τέθηκε σε διαθεσιμότητα: Μέθυσε και έτρεχε γυμνός σε πολυτελές ξενοδοχείο

13:41ΚΟΣΜΟΣ

«Η άγνωστη του Σηκουάνα»: Το μυστήριο του χαμογελαστού πτώματος που έσωσε εκατομμύρια ζωές

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Άφατη θλίψη στο Α' Νεκροταφείο - Συντετριμμένοι Αντώνης, Γεωργία και Κώστας Σαμαράς

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Πέθανε ο Αλβάρο Ουρίμπε δύο μήνες μετά την επίθεση που δέχτηκε σε πολιτική συγκέντρωση

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη Τραμπ με Ζελένσκι και ακόμη 8 Ευρωπαίους ηγέτες πριν τις συνομιλίες με Πούτιν στην Αλάσκα

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα σε Γαλατά και Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας – Ήχησε το «112»

16:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι ο 37χρονος και η 24χρονη για το βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Δασική πυρκαγιά στην Αρχαία Νεμέα - Επιχειρούν 7 εναέρια, ήχησε το 112 για εκκένωση

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Φλέγεται η προστατευόμενη περιοχή «Γαλάζιο Μάτι», κοντά σε χωριά της ελληνικής μειονότητας – Βίντεο

08:34ΚΟΣΜΟΣ

FT: Τι θα ζητήσει ο Πούτιν από τον Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα - «Θέλει να χωρίσει τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής»

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: «Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…» - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την ηθοποιό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ