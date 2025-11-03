Καιρός: Έρχονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 3 περιοχές

Ισχυρή προειδοποίηση για ύψη βροχής έως 150 χιλιοστά - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Καιρός: Έρχονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 3 περιοχές
Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) έως και το βράδυ της Τετάρτης (5/11) σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου από αύριο το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αύριο το απόγευμα έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αύριο, νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα αύριο το απόγευμα.

ε. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Προειδοποίηση Κολυδά για μεγάλο όγκο νερού

Ο Θοδωρής Κολυδάς προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση ανάλυσης της καιρικής κατάστασης, έπειτα από την έκδοση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού.

Όπως επεσήμανε ο μετεωρολόγος, τα προγνωστικά μοντέλα (ECMWF/Windy) εκτιμούν αθροιστικά ύψη βροχής 80–150 mm, με τοπικά πάνω από 100 mm στον Πήλιο, τις Σποράδες και τη Μαγνησία, ενώ στη βόρεια Εύβοια αναμένονται 60–100 mm.

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονα καιρικά φαινόμενα έως μέσα Νοεμβρίου

Για έντονα καιρικά φαινόμενα σε δυτική Ελλάδα και Αττική μίλησε ο Σάκης Αρναούτογλου, έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον προγνώστη καιρού, το Ιόνιο, η Ήπειρος και τα δυτικά της Στερεάς Ελλάδας, της ορεινής Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου μπαίνουν «σε φάση αρκετών βροχοπτώσεων, για αρκετές ημέρες». Η δυτική Ελλάδα «πρέπει να είναι προετοιμασμένη για αρκετό νερό, επί αρκετές ημέρες, ίσως μέχρι να μέσα Νοεμβρίου», επεσήμανε, τονίζοντας ότι τα φαινόμενα απαιτούν προσοχή.

Η αναλυτική πρόγνωση του καιρού

Έως τα ξημερώματα της Τρίτης (3/11) αναμένονται βροχές στα δυτικά και διάσπαρτες μπόρες στη βόρεια Ελλάδα. Τις πρωινές- προμεσημβρινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος στη Θεσσαλία, ενώ στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν βροχές ή μπόρες. Από το πρωί θα υπάρχουν φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη, με ασθενή ή μέτρια ένταση.

Στην Αττική θα αλλάξει ο καιρός από το μεσημέρι έως αργά το απόγευμα, για αυτό αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Έως το απόγευμα λίγο περισσότερες βροχές αναμένονται στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, τη δυτική και την ορεινή Πελοπόννησο.

Την Τετάρτη (4/11), έως τα ξημερώματα οι περισσότερες βροχές θα πέσουν στη Μαγνησία, τα ανατολικά του νομού Λάρισας, στις Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια. Βροχές αναμένονται και στην Αττική μέχρι τα ξημερώματα- κυρίως στα βόρεια και τα νότια- στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο και στα δυτικά τμήματα της Κρήτης και των Κυκλάδων.

Έως τις προμεσημβρινές ώρες η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια θα βρίσκονται στο επίκεντρο των περισσότερων βροχών και καταιγίδων. Και στην Αττική θα είναι άστατος ο καιρός, κυρίως στα ορεινά και βόρεια, ενώ επίσης θα βρέχει στην ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και στην Κρήτη. Προς το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Την Πέμπτη (5/11) ο πιο άστατος καιρός αναμένεται νοτιότερα των Κυκλάδων και σε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το Σάββατο (7/11), όταν θα υποχωρήσει και η θερμοκρασία, κυρίως στα βορειότερες περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την τάση του καιρού έως τα μέσα Νοεμβρίου, η Ελλάδα- κυρίως τα δυτικά- θα επηρεαστούν από διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά που θα φέρουν αρκετές βροχές, οι οποίες θέλουν προσοχή.

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού με βροχές και καταιγίδες

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

  • Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

  • Ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
  • Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
  • Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
  • Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

  • Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθήστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
  • Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
  • Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
  • Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
  • Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
  • Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).
  • Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
  • Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
  • Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (4-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05-11-2025) σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ.

