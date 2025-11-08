Καιρός: Το ECMWF «βλέπει» ψυχρή μάζα από τη Βόρεια Ευρώπη προς τη Νότια - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα

Κάτι ψυχρό φαίνεται να ετοιμάζεται να κατηφορίσει από τον βορρά της Ευρώπης προς τον νότο μετά τις 15 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα πρωινά δεδομένα του ευρωπαϊκού μοντέλου, η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα μας θα συνεχιστεί έως και τη Δευτέρα.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται σύντομες βροχοπτώσεις στα ανατολικά, ενώ από τις 20 Νοεμβρίου και μετά, τα στοιχεία δείχνουν τάση για μια ισχυρή κακοκαιρία.

Καιρός: Οικογένεια διαδοχικών βαρομετρικών από την Ιταλία «κυκλώνει» την Ελλάδα

Μια οικογένεια διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών από την Ιταλία θα επηρεάσει τη χώρα μας έως και την Τρίτη, προκαλώντας συνεχόμενα κύματα βροχών και καταιγίδων, με έμφαση τη δυτική Ελλάδα και δευτερευόντως τη βόρεια, όπως αναφέρει η μετεωρολόγος, Όλγα Παπαβγούλη.

Το πρώτο χαμηλό, λιγότερο οργανωμένο, θα μας απασχολήσει από σήμερα έως και την Κυριακή, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και δεύτεροντως στα βόρεια.

Το δεύτερο, πιο οργανωμένο χαμηλό, θα ακολουθήσει από την Κυριακή έως και την Τρίτη, συνοδευόμενο από εντονότερα και πιο εκτεταμένα φαινόμενα, καθώς μετατοπίζεται από τα νοτιοδυτικά προς το Αιγαίο.

Προσοχή στα δυτικά – διαρκής επιβάρυνση

Οι δυτικές περιοχές θα δεχθούν το κύριο βάρος των φαινομένων, καθώς τα συστήματα θα τροφοδοτούνται συνεχώς με υγρασία από το Ιόνιο, με αποτέλεσμα οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες να έχουν επιμένοντα χαρακτήρα.

Ιδιαίτερα:

• το Ιόνιο,

• η Ήπειρος,

• η δυτική Στερεά – και ειδικά η Αιτωλοακαρνανία,

• αλλά και περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου, όπως οι νομοί Ηλείας, Μεσσηνίας και Λακωνίας, κυρίως οι παραθαλάσσιες περιοχές, θα επηρεαστούν περισσότερο, ιδίως τη Δευτέρα.

Στα νησιά του κεντρικού και βόρειου Ιονίου (Κέρκυρα,Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη) και από το ύψος της δυτικής Στερεάς και βορειότερα, τα ύψη βροχής αναμένονται πολύ μεγάλα, με σωρευτικά ποσά που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 120 mm (120 τόνοι νερού ανά στρέμμα), ικανά να προκαλέσουν πλημμυρικά προβλήματα.

Δευτερευόντως

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού αιγαίου , ενώ αξιόλογες βροχές με ραγδαιότητα αναμένονται και στην κεντρική χώρα.

Την Τρίτη, τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, όπου θα επιμείνουν για λίγες ακόμη ώρες, πριν αρχίσει η σταδιακή εξασθένηση.

Νοτιάδες – υγρασία – θερμοκρασίες

Σε όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, θα πνέουν ισχυροί έως θυελλώδεις νοτιάδες, που στο Ιόνιο θα φτάνουν τα επίπεδα θύελλας.

• Οι άνεμοι αυτοί θα μεταφέρουν θερμές και υγρές αέριες μάζες προς την ανατολική και νότια Ελλάδα,

• προκαλώντας αυξημένη σχετική υγρασία, πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας και αίσθηση δυσφορίας.

• Οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τοπικά τους 23–25°C, κυρίως σε ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα έως και την Τρίτη.

Αφρικανική σκόνη

Ο νοτιάς θα συνοδευτεί από ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα επηρεάσει κυρίως την Κρήτη και τα νότια νησιωτικά τμήματα, μειώνοντας προσωρινά την ορατότητα και εντείνοντας την αποπνικτική αίσθηση.

