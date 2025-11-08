Καιρός: Το ECMWF «βλέπει» ψυχρή μάζα από τη Βόρεια Ευρώπη προς τη Νότια - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα

Υποσχέσεις για... χειμωνιάτικο σκηνικό από το Ευρωπαϊκό Προγνωστικό Μοντέλο

Newsbomb

Καιρός: Το ECMWF «βλέπει» ψυχρή μάζα από τη Βόρεια Ευρώπη προς τη Νότια - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κάτι ψυχρό φαίνεται να ετοιμάζεται να κατηφορίσει από τον βορρά της Ευρώπης προς τον νότο μετά τις 15 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα πρωινά δεδομένα του ευρωπαϊκού μοντέλου, η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα μας θα συνεχιστεί έως και τη Δευτέρα.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται σύντομες βροχοπτώσεις στα ανατολικά, ενώ από τις 20 Νοεμβρίου και μετά, τα στοιχεία δείχνουν τάση για μια ισχυρή κακοκαιρία.

kakokairia-nea.jpg

Καιρός: Οικογένεια διαδοχικών βαρομετρικών από την Ιταλία «κυκλώνει» την Ελλάδα

Μια οικογένεια διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών από την Ιταλία θα επηρεάσει τη χώρα μας έως και την Τρίτη, προκαλώντας συνεχόμενα κύματα βροχών και καταιγίδων, με έμφαση τη δυτική Ελλάδα και δευτερευόντως τη βόρεια, όπως αναφέρει η μετεωρολόγος, Όλγα Παπαβγούλη.

Το πρώτο χαμηλό, λιγότερο οργανωμένο, θα μας απασχολήσει από σήμερα έως και την Κυριακή, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και δεύτεροντως στα βόρεια.

Το δεύτερο, πιο οργανωμένο χαμηλό, θα ακολουθήσει από την Κυριακή έως και την Τρίτη, συνοδευόμενο από εντονότερα και πιο εκτεταμένα φαινόμενα, καθώς μετατοπίζεται από τα νοτιοδυτικά προς το Αιγαίο.

Προσοχή στα δυτικά – διαρκής επιβάρυνση

Οι δυτικές περιοχές θα δεχθούν το κύριο βάρος των φαινομένων, καθώς τα συστήματα θα τροφοδοτούνται συνεχώς με υγρασία από το Ιόνιο, με αποτέλεσμα οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες να έχουν επιμένοντα χαρακτήρα.

Ιδιαίτερα:
• το Ιόνιο,
• η Ήπειρος,
• η δυτική Στερεά – και ειδικά η Αιτωλοακαρνανία,
• αλλά και περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου, όπως οι νομοί Ηλείας, Μεσσηνίας και Λακωνίας, κυρίως οι παραθαλάσσιες περιοχές, θα επηρεαστούν περισσότερο, ιδίως τη Δευτέρα.

Στα νησιά του κεντρικού και βόρειου Ιονίου (Κέρκυρα,Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη) και από το ύψος της δυτικής Στερεάς και βορειότερα, τα ύψη βροχής αναμένονται πολύ μεγάλα, με σωρευτικά ποσά που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 120 mm (120 τόνοι νερού ανά στρέμμα), ικανά να προκαλέσουν πλημμυρικά προβλήματα.

Δευτερευόντως

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού αιγαίου , ενώ αξιόλογες βροχές με ραγδαιότητα αναμένονται και στην κεντρική χώρα.

Την Τρίτη, τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, όπου θα επιμείνουν για λίγες ακόμη ώρες, πριν αρχίσει η σταδιακή εξασθένηση.

Νοτιάδες – υγρασία – θερμοκρασίες
Σε όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, θα πνέουν ισχυροί έως θυελλώδεις νοτιάδες, που στο Ιόνιο θα φτάνουν τα επίπεδα θύελλας.
• Οι άνεμοι αυτοί θα μεταφέρουν θερμές και υγρές αέριες μάζες προς την ανατολική και νότια Ελλάδα,
• προκαλώντας αυξημένη σχετική υγρασία, πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας και αίσθηση δυσφορίας.
• Οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τοπικά τους 23–25°C, κυρίως σε ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα έως και την Τρίτη.

Αφρικανική σκόνη

Ο νοτιάς θα συνοδευτεί από ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα επηρεάσει κυρίως την Κρήτη και τα νότια νησιωτικά τμήματα, μειώνοντας προσωρινά την ορατότητα και εντείνοντας την αποπνικτική αίσθηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Σύλληψη τριών διακινητών στον Έβρο - Μετέφεραν παράνομα μετανάστες

12:04WHAT THE FACT

Η βροχή είναι ασταμάτητη; Μάθετε τη νορβηγική μέθοδο για να στεγνώσετε τα ρούχα σε πέντε λεπτά

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο έγκλειστος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

11:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έλεγχοι της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – Έγιναν 15 συλλήψεις

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Φάκελος κυκλοφοριακό: Τριπλάσιος χρόνος για μία απόσταση 10 χλμ - 111 ώρες σε μποτιλιάρισμα το χρόνο οι Αθηναίοι

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς

11:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ντέρμπι κορυφής στη Women’s Football League | Η ώρα και το κανάλι

11:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για όσους εξέδωσαν πριν βγάλουν Προσωπικό Αριθμό

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. σε οίκους ανοχής στην Αθήνα για τον εντοπισμό θυμάτων trafficking

11:18ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Εκτός έδρας αποστολή στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός | Οι μεταδόσεις του Σαββάτου (08/11)

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «βλέπει» ψυχρή μάζα από τη Βόρεια Ευρώπη προς τη Νότια - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα

11:12ΚΟΣΜΟΣ

«Τοπική εκεχειρία» Ρωσίας - Ουκρανίας για τη Ζαπορίζια - Εργασίες επισκευής ηλεκτρικής γραμμής στον πυρηνικό σταθμό

11:09ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η τούρτα για τα γενέθλια του - «Την έφτιαξε το κοριτσάκι μου, η Ευγενία»

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Τουρκία: Έξι νεκροί και δύο τραυματίες από φωτιά σε αποθήκη αρωμάτων - Βίντεο

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων μέχρι το μακελειό - Η κοινή φωτογραφία

10:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΝΔ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατέρρευσε το αφήγημα της αντιπολίτευσης

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Πάτρα: Χειροπέδες σε 40χρονο εκπαιδευτικό για πορνογραφία ανηλίκων – Διδάσκει σε ειδικό σχολείο

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Οι Συρακούσες έγιναν «λίμνη»: Σαρωτικές καταιγίδες πλημμύρισαν τους δρόμους με... τραπεζοκαθίσματα

10:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για ναρκωτικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων μέχρι το μακελειό - Η κοινή φωτογραφία

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Μαθητής έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμούς

11:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για όσους εξέδωσαν πριν βγάλουν Προσωπικό Αριθμό

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

12:04WHAT THE FACT

Η βροχή είναι ασταμάτητη; Μάθετε τη νορβηγική μέθοδο για να στεγνώσετε τα ρούχα σε πέντε λεπτά

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί σπίτι τους - Τους εντόπισαν από τη μυρωδιά

09:38WHAT THE FACT

Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

11:09ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η τούρτα για τα γενέθλια του - «Την έφτιαξε το κοριτσάκι μου, η Ευγενία»

07:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οικογένεια διαδοχικών βαρομετρικών από την Ιταλία «κυκλώνει» την Ελλάδα - Πότε ξεκινά το δεύτερο κύμα

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

06:30ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Οι κλειστοί δρόμοι στο κέντρο - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Οι πολλές ζωές του Ζοχράν Μαμντάνι: Aπό ράπερ, ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Πολική αρκούδα έφαγε κολοκύθα που ζυγίζει περισσότερα κιλά από την ίδια - Δείτε φωτογραφίες

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ