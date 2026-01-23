Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

Οι Ιταλοί μετεωρολόγοι εκπέμπουν SOS γιατί ο συγκεκριμένος μεγακυλώνας ισχύει για την ανοικτή θάλασσα

Newsbomb

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά το πρόσφατο καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Χάρι στην Ιταλία, ήρθε νέα ειδοποίηση από τους μετεωρολόγους.

Η μετεωρολογική ιταλική ιστοσελίδα meteoweb.eu κάνει λόγο για νέο Μεγακυκλώνα, που φτάνει αυτό το Σαββατοκύριακο στην περιοχή και ονομάζεται Λεόνι II.

Οι Ιταλοί μετεωρολόγοι εκπέμπουν SOS γιατί ο συγκεκριμένος μεγακυλώνας ισχύει για την ανοικτή θάλασσα και τους ανέμους μεταξύ Σαββάτου βράδυ και Κυριακής, και αναμένεται να φέρει έντονα καιρικά φαινόμενα σε όλη την Ιταλία.

Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, ο Λεόνι ΙΙ θα γλιστρήσει πάνω από τη νότια Ιταλία, ελκόμενος από το χάσμα πίεσης που άφησε ο προηγούμενος κυκλώνας. Εκεί θα γίνει ακόμη βαθύτερος, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση. Θα διασχίσει τα Απέννινα και θα κινηθεί προς το Σαλέντο, όπου θα φτάσει τα 995 mbar μεταξύ Απουλίας , Αλβανίας και Ελλάδας.

Η Δευτέρα 26 Ιανουαρίου θα είναι η πιο κρύα ημέρα: ο κυκλώνας θα έχει κινηθεί πάνω από το Ιόνιο Πέλαγος και ο κρύος, πολικός, θαλάσσιος αέρας θα κερδίσει έδαφος σε όλη τη γειτονική μας χώρα, διατηρώντας παράλληλα τα μέτρια χαρακτηριστικά του. Θα είναι μέτριο κρύο, αλλά όχι υπερβολικό.

Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία

Για την Ελλάδα πάντως ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης είπε ότι από την Κυριακή, θα επιστρέψει με νέο κύμα κακοκαιρίας, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη από το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα και για περίπου ένα 48ωρο.

Αν και αρχικά θα δώσει ήπια φαινόμενα με βροχές, από το απόγευμα της Κυριακής και από τη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα θα ενταθούν και στη διάρκεια της νύχτας θα σαρώσει από τα δυτικά προς τα ανατολικά όλη τη χώρα.

Όπως επεσήμανε στην πρόβλεψή του, η συμπεριφορά του φετινού χειμώνα, είναι φυσιολογική κα διαφέρει από τους προηγούμενους, οπού τα φαινόμενα είχαν χαρακτήρα «φωτοβολίδας», και αυτό ακριβώς βοηθάει στο θέμα της λειψυδρίας με το νερό που πέφτει.

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που έδωσε για τον όγκο νερού που έπεσε κάνοντας μίας αναδρομή με τα τελευταία 30 χρόνια. Το 1998 στο Ελληνικό έπεσαν 152 τόνοι νερού ανά στρέμμα, ενώ πιο πρόσφατα το 2021 στα Πατήσια έπεσαν 147 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Δείτε την αναλυτική πρόγνωση από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Πρόγνωση για αύριο Σάββατο 24-01-2026

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:18ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στη Μασαχουσέτη: 35χρονη στραγγάλισε τα 3 παιδιά της με λάστιχα γυμναστικής

23:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Πόλο: Απέναντι στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο

23:13WHAT THE FACT

Γιατί καλύπτουμε ενστικτωδώς το στόμα μας όταν χασμουριόμαστε

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αναστάτωση σε συρμό του Προαστιακού – Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η αναζήτηση για τη 16χρονη Λόρα: Νέα έκκληση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

22:42ΑΠΟΨΕΙΣ

Παρέμβαση Τραμπ για τα Nησιά Τσάγκος και γιατί αφορά και την Ελλάδα

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η κακοκαιρία άφησε το στίγμα της – Σαρώθηκαν παραλίες και δρόμοι

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσεις αντιστρατήγων στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Λυκόβρυση: Άγριο ξύλο οδηγών για την προτεραιότητα

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά του «σκιώδους» στόλου πετρελαίου του Ιράν

22:06ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Στη Θεσσαλονίκη ο Οικουμενικός Πατριάρχης την ερχόμενη εβδομάδα

22:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Μόλις σοβαρεύτηκε η Φενέρμπαχτσε «καθάρισε» την Μπασκόνια

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στην Αττική: Αναγκαία η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων

21:55ΚΥΠΡΟΣ

Συνάντηση Χριστοδουλίδη με τον αντιπρόεδρο ExxonMobil: Μέχρι και 9 tcf φυσικό αέριο στο Τεμάχιο 10

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

21:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 23/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 52 εκατομμύρια ευρώ

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Σε 3.694 εργαζόμενους δεν καταβλήθηκε - Παρέμβαση Επιθεώρησης Εργασίας

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δύο δίδυμα κορίτσια ενός έτους αγνοούνται στη θάλασσα μετά από ανατροπή πλοιαρίου

21:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συναντήσουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας που σκοτώθηκε στην Άνω Γλυφάδα – «Θα την ντύσουμε νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

17:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Λυκόβρυση: Άγριο ξύλο οδηγών για την προτεραιότητα

16:50ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Στην αρχή πίστευα κι εγώ πως καταρρίφθηκε το ελικόπτερο: Ο Ναύαρχος Αποστολάκης στο Newsbomb

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αναστάτωση σε συρμό του Προαστιακού – Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι

22:42ΑΠΟΨΕΙΣ

Παρέμβαση Τραμπ για τα Nησιά Τσάγκος και γιατί αφορά και την Ελλάδα

18:41ΕΛΛΑΔΑ

«Ποιοι, πώς και γιατί σκότωσαν τον Σήφη Βαλυράκη;» – Ανδρουλάκης, Σαμαράς, Παπανδρέου στην εκδήλωση για τον πρώην υπουργό

20:14ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Τα 120 δευτερόλεπτα της σύλληψης Μαδούρο και ο «εξαιρετικά υψηλός κίνδυνος» που εκτέθηκαν οι Αμερικανοί πάνω από την στρατιωτική βάση στο Καράκας

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε καθιζήσεις μέσα σε 28 ημέρες σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφηκαν τα πιο σοβαρά προβλήματα - Ειδικοί εξηγούν στο Νewsbomb

16:28ΕΘΝΙΚΑ

30 χρόνια από τα Ίμια: Οι συσχετισμοί δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας τότε και τώρα - Πού θα κρινόταν μια αναμέτρηση - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του λιμενικού από το Άστρος - Παράπονα Κακλαμάνη στον Κικίλια

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος και Κιλκίς ανάμεσα στα δέκα ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ