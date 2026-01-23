Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

Μετά το πρόσφατο καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Χάρι στην Ιταλία, ήρθε νέα ειδοποίηση από τους μετεωρολόγους.

Η μετεωρολογική ιταλική ιστοσελίδα meteoweb.eu κάνει λόγο για νέο Μεγακυκλώνα, που φτάνει αυτό το Σαββατοκύριακο στην περιοχή και ονομάζεται Λεόνι II.

Οι Ιταλοί μετεωρολόγοι εκπέμπουν SOS γιατί ο συγκεκριμένος μεγακυλώνας ισχύει για την ανοικτή θάλασσα και τους ανέμους μεταξύ Σαββάτου βράδυ και Κυριακής, και αναμένεται να φέρει έντονα καιρικά φαινόμενα σε όλη την Ιταλία.

Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, ο Λεόνι ΙΙ θα γλιστρήσει πάνω από τη νότια Ιταλία, ελκόμενος από το χάσμα πίεσης που άφησε ο προηγούμενος κυκλώνας. Εκεί θα γίνει ακόμη βαθύτερος, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση. Θα διασχίσει τα Απέννινα και θα κινηθεί προς το Σαλέντο, όπου θα φτάσει τα 995 mbar μεταξύ Απουλίας , Αλβανίας και Ελλάδας.

Η Δευτέρα 26 Ιανουαρίου θα είναι η πιο κρύα ημέρα: ο κυκλώνας θα έχει κινηθεί πάνω από το Ιόνιο Πέλαγος και ο κρύος, πολικός, θαλάσσιος αέρας θα κερδίσει έδαφος σε όλη τη γειτονική μας χώρα, διατηρώντας παράλληλα τα μέτρια χαρακτηριστικά του. Θα είναι μέτριο κρύο, αλλά όχι υπερβολικό.

Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία

Για την Ελλάδα πάντως ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης είπε ότι από την Κυριακή, θα επιστρέψει με νέο κύμα κακοκαιρίας, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη από το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα και για περίπου ένα 48ωρο.

Αν και αρχικά θα δώσει ήπια φαινόμενα με βροχές, από το απόγευμα της Κυριακής και από τη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα θα ενταθούν και στη διάρκεια της νύχτας θα σαρώσει από τα δυτικά προς τα ανατολικά όλη τη χώρα.

Όπως επεσήμανε στην πρόβλεψή του, η συμπεριφορά του φετινού χειμώνα, είναι φυσιολογική κα διαφέρει από τους προηγούμενους, οπού τα φαινόμενα είχαν χαρακτήρα «φωτοβολίδας», και αυτό ακριβώς βοηθάει στο θέμα της λειψυδρίας με το νερό που πέφτει.

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που έδωσε για τον όγκο νερού που έπεσε κάνοντας μίας αναδρομή με τα τελευταία 30 χρόνια. Το 1998 στο Ελληνικό έπεσαν 152 τόνοι νερού ανά στρέμμα, ενώ πιο πρόσφατα το 2021 στα Πατήσια έπεσαν 147 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Δείτε την αναλυτική πρόγνωση από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Πρόγνωση για αύριο Σάββατο 24-01-2026

