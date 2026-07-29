Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένα μελτέμια η Τετάρτη – Η πρόγνωση μέχρι το Σάββατο

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τετάρτη .

Newsbomb

Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένα μελτέμια η Τετάρτη – Η πρόγνωση μέχρι το Σάββατο
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  • Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά των κεντρικών και βόρειων περιοχών.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι, κυρίως στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 36-37 βαθμούς στα ηπειρωτικά και θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.
  • Η πρόγνωση για Πέμπτη έως Σάββατο δείχνει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, χωρίς σημαντικές μεταβολές στη θερμοκρασία και με ανέμους βόρειους έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς, στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 29 Ιουλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ορεινά. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τμήματα βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και βαθμιαία τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και βαθμιαία τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 με 32 και στα νότια 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 30-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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